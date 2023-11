„Az, hogy sokat sírtam, az igaz” – Kulcsár Edina kitálalt arról, hogy mi van köztük G.w.M-mel

Kulcsár Edináról olyan hírek terjdnek, hogy bántalmazó kapcsolatban él, de mi az igazság? Edináék nemrég egy fizetős valóságshow-t indítottak, amiben a kíváncsi szemek beleshetnek mindennapjaikba. Az otthoni történések része az is, ha a szerelmesek éppen összekapnak valamin, sokan pedig ezt máris úgy emlegetik, hogy G.w.M szavakkal bántja Edinát, aki miatta többször is elsírta magát a kamerák előtt. Most Edina a Tényeknek adott exkluzív interjúban mondta el, hogy mi az igazság.

Kulcsár Edina / Fotó: Knap Zoltán

Az, hogy sokat sírtam, az igaz. Ez a férjemnek az egészségügyi állapota miatt történt. Volt mögöttünk nehezebb időszak, amit ő lelkileg rosszabbul élt meg - nem a kapcsolatunk miatt, hanem teljesen külső tényező volt e mögött. Aztán pont mire helyretette magát és rendbe lett mentálisan, addigra pont beütött egy olyan dolog, amivel nem számoltunk, és nem is tudtuk, hogy létezik. A bal fülében lévő egyensúlyközpont leállt teljesen, és nyilván egy rappernek, egy előadóművésznek ez a karrierjébe is kerülhet

– magyarázza Edina, aki emiatt rengeteget aggódott férjéért, így ez az időszak értelemszerűen őt is nagyon megviselte.

A rapper egészségügyi problémáját egyébként szteroidokkal kezelték, aminek több mellékhatása is volt. Az egyik a kedélyállapotát befolyásolta, ez sem könnyítette meg a mindennapokat.

Volt egyszer-kétszer, amikor nem akart velem beszélni, de ez mondjuk azután, hogy kiderült, hogy nem állt helyre ez az egyensúlyközpont. Ekkor magába fordult egy óráig. Abban az órában éppen úgy éreztem magamat, ahogy a nézőink láthatták. Ez megint úgy lett előadva, hogy Márk kihagy mindenből és nem beszélget velem

– mondta Edina, aki szerint a nézők épp ezt az egy órát látták, amikor G.w.M nem volt jó passzban, de ez nem azt jelenti, hogy ez lenne náluk az általános.