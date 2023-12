Hoppá! Nem akárki ment Krausz Gábor után külföldre - fotó

Külföldön kezdődött új fejezet Krausz Gábor életében. Ahogy arról beszámoltunk, ő lett a Hilaris Hotels executive séfje, a feladata kidolgozni a szállodalánc új gasztronómiai koncepcióját. A legjobbkor találta meg őt ez a kihívás, ami egy nagy lehetőség a kiteljesedésre.

Az a jövőkép nagyon tetszik, amit ez a közös munka, új kihívás jelent

- nyilatkozta korábban a Borsnak Krausz Gábor, aki azóta a Dancing with the Stars-t is megnyerte. A műsornak hála pedig több kapcsolat is szövődött az életében. Sokan azt találgatják, együtt van-e a táncpartnerével, Mikes Annával, és úgy tűnik, a műsor háziasszonyával is jóban van. Lékai-Kiss Ramóna és családja ugyanis meglátogatták a séfet az új munkahelyén. Erről több fotót is megosztottak a közösségi oldalaikon.