Ez már eldőlt: Itt kezd új életet a Sztárban Sztár leszek! győztese

Nagyot fordult a világ Karapancsev Kristóffal, aki egy komoly mélypont után döntött úgy, hogy lesz, ami lesz alapon szerencsét próbál a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadában. A mezőtúri srác nem tagadta, akkor még nem gondolta volna, hogy sokáig jut a TV2 tehetségkutatójában, először a középdöntő után hitte el magáról, hogy bizony van keresnivalója a műsor színpadán.

Janurától Budapesten folytatja a Sztárban Sztár leszek! győztese, Karapancsev Kristóf (Fotó: Máté Krisztián)

Vasárnap végül az is kiderült, hogy a nézők őt választották az év legsokoldalúbb előadójának, így övé lett a győztesnek járó húszmillió forint és a nyereményautó slusszkulcsát is hazavihette. Kristóf a finálét követő euforikus percek után azt elárulta, hogy a stábbuli után hazamegy Mezőtúrra, az azonban csak most derült ki, hogy jövőre már teljesen máshol képzeli el a jövőjét!

− Januárban Budapestre költözöm! Nem mintha nem szeretném Mezőtúrt, hiszen anyukám és a keresztszüleim is ott élnek, de a karrierem szempontjából fontosnak tartottam meghozni ezt a döntést. Egy albérletben fogok lakni, miközben minden erőmmel a zenei karrieremen dolgozom. A döntő utáni napokat Mezőtúron töltöttem, beugrottam a régi munkahelyemre is, ami egy autóipari cég. Még ügyintézőként tevékenykedtem itt

- kezdte a Borsnak Kristóf, akinek természetesen nem lesz ismeretlen terep Budapest, hiszen rengeteg ismerőse van a fővárosban.

Elkerülik a kalandra vadászó lányok

Kristóf a Sztárban Sztár leszek! alatt hozta meg azt a komoly döntést, hogy két év után lezárja a párkapcsolatát és csak a karrierjére koncentrál. Bár ez egy rendkívül fájdalmas időszak volt a számára, talán ez kellett ahhoz, hogy igazán megérkezzen a műsorba, hiszen a szakítás híre után rögtön adásgyőztes lett, olyan hitelesen adta elő Sam Smith lírai slágerét.

Mivel a fiatal énekes most hivatalosan szingli, sőt, a legnépszerűbb tehetségkutató újdonsült győztese, könnyen előfordulhatna, hogy rajongó lányok tucatjai írogatnak neki egy-egy randi reményében. Ugyanez történt ugyanis Majka másik versenyzőjével, Szologjan Edgarral, annak ellenére, hogy ő hamarosan apai örömök elé néz.

Kristóf viszont nevetve elmesélte, őt valamiért elkerülik a közelebbi kapcsolatban reménykedő hölgyek.

− Gratulációkat kapok szép számmal, de ismerkedés céljából nem írnak a lányok, és ez így van jól

- összegezte tapasztalatait a sztárban Sztár leszek! újdonsült győztese.