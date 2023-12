Jákob Zoltán szíve újra nyitott: Karácsonykor hiányzik a legjobban, hogy legyen egy párom...!

Jákob Zoltán számára igazán különleges módon fog telni az idei karácsony. A milliárdos üzletember lapunknak elárulta, hogy a szentestét családi körben tölti, majd utána egy egzotikus vakációra utazik velük, hogy kipihenje az év fáradalmait.

Jákob Zoltán szeretteivel ünnepli a karácsonyt. (Fotó: Szabolcs László)

Különleges helyszínt vesznek célba

A körmözés királyának is hívott üzletember lapunknak elárulta, hogy december 24-én egy közös ünneplésen vesz majd részt lányaival, volt párjával és annak aktuális partnerével. A családi karácsonyi helyszíne azonban nem a milliárdos egyik luxus rezidenciáján lesz, hanem Zoli korábbi otthonában, ahol még volt párjával élt együtt. Zolinak határozott elképzelése van az ajándékok tekintetében is. A Bors megtudta, hogy nem tervez drága ajándékokat vásárolni lányainak, akik büszkeségére nem is várják el, hogy milliós ajándékokkal kedveskedjen nekik.

A meghitt családi karácsonyozás után azonban hamar bőröndöt ragadnak, és a Maldív-szigetekre indulnak december 26-ától egészen január 5-éig. Hogy miért pont oda? Az üzletembertől megtudtuk, hogy míg a tavalyi évben a hófödte Lappföldön pihenték ki az év fáradalmait, idén szeretnének egy kicsit lebarnulni az ünnepi időszakban.

New York is célba volt véve, de végül a Maldív-szigetek mellett döntöttünk. A szállásunk egy cölöpökön álló vízi villa lesz, ahol korábban cápákat is láttam az óceánban úszkálni. Eleinte nagyon féltem tőlük, a személyzet azonban megnyugtatott, hogy ezek az állatok teljesen ártalmatlanok

- árulta el lapunknak A Nagy Ő.

Kalandos utazást tervez

Zolitól azt is megtudtuk, hogy a csodás atmoszféra mellett több indok is szólt amellett, hogy ezt a mesés helyszínt válasszák a családi utazásra. Terveik között van a búvárkodás, jetskizés valamint egy hidroplános repülés is.

A jó kajákra is hajtunk majd ezen az utazáson. Négy-öt olyan étterem is van a szigeten, amelyet szívesen kipróbálunk majd. Van egy hely az óceán alatt, egy étterem üvegtetővel, amit alig várok már, hogy lássak; illetve van egy másik hely is, ahol a fák lombkoronája között van az étterem, ott is tervezünk pihengetni és finomakat enni.

- osztotta meg Zoli, aki az utazás után rögtön célba veszi az edző termet is, mert tervei szerint jó sok plusz kilóval érkezik majd haza. Emiatt azonban nem aggódik nagyon, ugyanis személyi edzője segítségével hamar le tudja majd faragni a rá szaladt felesleget.

Jákob Zoli szívesen megosztaná az ünnepét egy szívéhez kedves hölggyel. (Fotó: Szabolcs László)

Már csak a szerelem hiányzik

Bár Jákob Zoli mindent megtett azért, hogy ne egyedül ünnepelje az idei karácsonyt, ugyanis A Nagy Ő harmadik évadában is kereste a szerelmet, Hajnal Bettinával nem sikerült közös nevezőre jutnia, így a műsor forgatása után nem sokkal külön váltak útjaik. Az üzletember a Borsnak elárulta, szeretné megtalálni a nagybetűs szerelmet, de sajnos még mindig nem sikerült neki.

A karácsonyi időszakot bár nagyon szeretem, ilyenkor hiányzik a legjobban, hogy legyen egy párom. Egy közös utazás, egy ölelés egy összebújás nagyon fel tudna tölteni...

- árulta el A Nagy Ő.

Új lendülettel vág bele az új évbe

Jákob Zolinak a pihenés után rengeteg terve van az új esztendőre is, mint mondta, minden évben tesz valami fogadalmat, sajnos azonban csak egy alkalommal sikerült még azt teljesítenie.

Egy újévi fogadalomnak köszönhetően már két éve nem rúgtam be, akkor megfogadtam ugyanis, hogyha alkoholt iszom, akkor nagyon fogok figyelni a mennyiségre. Az 2024-es évre csupán annyit szeretnék majd betartani, hogy rendszeresen mozogjak, sokszor ugyanis minden más fontosabb számomra, mint az edzés...

- mesélte lapunknak Zoli.