Hiába a szakítás, közös jövőt tervez Jákob Zolival Betti

A milliárdos üzletember, Jákob Zoltán 17 hölgy közül választotta ki Hajnal Bettinát társának A Nagy Ő műsorában. A románcuk azonban tiszavirág életűnek bizonyult, nem tudtak elég időt egymással tölteni, így a szakítás mellett döntöttek.

Fotó: TV2

Betti a szakítás után a munkába menekül, a tévés ismertségnek hála egyre több vendége van a körmösként dolgozó nőnek, aki így az ünnepek előtti hajtásban igen leterhelt.

"Nagyon sok új vendégem érkezett a műsornak köszönhetően, így állandó pörgésben vagyok, ami nagyon leterhel. Négy éve nincs tartós, normális kapcsolatom a munkám miatt, ugyanis sokszor csak annak élek..." — fejtette ki a Ripostnak Betti, aki egyelőre úgy érzi, hogy Zoli volt számára az utolsó utáni próbálkozás a szerelemben, és most inkább a gyermekére szeretne koncentrálni.

Nagy Ő Betti azt is megosztotta a Riposttal, hogy hiába a szakítás, ő nem haragszik Zolira, és ugyanolyan lelkesedéssel tudja tovább űzni a körmös szakmát. Azt nem tagadta, hogy nem volt vidám az a pár óra, amíg megbeszélték a dolgokat, de belátja, hogy bármennyire erősen is próbálták fenntartani a kapcsolatukat, nem sikerült.

"A sok kötelesség legalább eltereli a gondolataim a történtekről. Így, hogy nincs sok szabadidőm, ez megkönnyíti a dolgomat. Zolival egyébként nem zártunk ki semmit se, mikor eldöntöttünk, hogy külön válunk, de most barátok vagyunk. Később azonban lehet ebből egy nagyon szoros barátság is" — mondta Betti, aki egyáltalán nem gondol rossz szájízzel a munkájára azok után, hogy szakítottak a körmözés királyával. Azt is hozzátette, ha ránéz egy géllakkra, semmilyen rossz érzés sincs benne, a mai napig Zoli termékeit használja és abban is reménykedik, hogy egyszer Magyarország 36. leggazdagabb emberének egyszer akár az üzlettársa is lehet.