Luxuskiadásairól beszélt Jákob Zoli: Nőnek drága holmit csak az esküvő után!

Jákob Zoli folyamatosan keresi az újabb és újabb impulzusokat, hiszen milliárdosként nem könnyű megtalálni az igazi örömforrásokat. Persze az utazás és az üzleti sikerek egészen jól lekötik a fölösleges energiáit, de néha még ma is elszalad vele a ló, ha vásárlásról van szó. A körmös király a napokban tért haza legutóbbi luxusutazásáról, ahol természetesen nem verte fogához a garast. Ez a „kis karibi hajókirándulás” persze nem tartozik a feleslegesen elszórt pénz kategóriájába.

Jákob Zoli nem mindig hoz jó döntést Fotó: Markovics Gábor

„Van egy új bolondériám...”

− A világ legnagyobb óceánjáróján töltöttem pár napot a lányaimmal, és hát a két legnagyobb lakosztály egyikét vettem ki hármunknak. Ennek különlegessége a körterasz, ami így nem „csak” az óceánra nézett, de a vízi színházra is, ahol naponta zajlottak előadások. Napi egy- vagy kétmillió forintba került, már nem is tudom pontosan − kezdte a Borsnak a milliárdos üzletember, aki elárulta, az utazás alatt gazdagodott néhány felesleges kacattal. − Van egy viszonylag új bolondériám.

Bármerre is járok, mindenhol veszek egy baseball sapkát és egy pólót. Így erről az útról hoztam Hard Rock-os, Universal Studiós és a hajótársaság logójával ellátott darabokat.

Ezeket persze hordtam is az utazás alatt − mesélte nevetve Jákob Zoli, majd válaszolt arra a kérdésre is, hogy mi volt eddigi élete legfeleslegesebb kiadása.

Luxusórákat is vehetne karkötője árán Fotó: Jákob Zoli

Egy vagyont ér a karkötő, amit visel

− Néhány éve Szingapúrban sóztak rám egy Cartier karkötőt, ami egy párducot ábrázol és ami gyémántokkal van kirakva, illetve a szeme smaragdkövekből van. Azt nem mondanám, hogy nagyon megbántam, de hogy fölösleges pénzszórás volt, az biztos. A pontos összeget nem szeretném elmondani, de maradjunk annyiban, hogy legalább három Rolex óra kijönne az árából és nem az alapmodellekre gondolok − vallotta be a körmös király, aki persze most is viseli a különleges ékszert, amiről egy képet is küldött lapunknak. A következő Nagy Ő persze nemcsak magára és a családjára szeret komoly összegeket fordítani. Ha szerelmes, akkor sem fukarkodik a javakkal, vagyis korábban nem fukarkodott.

Nőnek drága holmi csak az esküvő után

− Hogy mi volt a legdrágább dolog, amit egy nőnek vettem? Nos, ezen egy pillanatot gondolkodnom kell.

Na, megvan, egy autó, ami természetesen nem egy alacsony, vagy középkategóriás jármű volt.

Na, ennél az ajándéknál megtanultam, hogy nőnek igazán drága dolgot csak akkor veszünk, ha már elvettük feleségül − nevetett Jákob Zoli, aki szerint milliárdosnak lenni nem könnyű műfaj, azt is tanulni kell, és ő tanulja is minden nap.