„Hazudhatsz nekem vagy valaki másnak” - hűtlen exének üzent a TV2 sztárja?

Gubik Petra karrierje felfelé ível a Sztárban Sztár megnyerése óta. Az énekesnő egyre több színpadi szerepet kap, s a zenei karrierjét sem hanyagolja el. Sorra jönnek ki új számai, klipjei. Úgy fest, ideje sincs a korábbi hosszú kapcsolata vége miatt szomorkodni.

Gubik Petra karrierje zakatol, színházi szerepei mellett új számokat is kiad. (Fotó: Bánkúti Sándor)

Hűtlenség miatt szakított

A Sztárban Sztár alatt Petra nem titkolta, párkapcsolatából sok erőt merít hétről hétre. A versenyt megnyerte, ám nem sokkal később kiderült: az idillinek tűnő szerelem véget ért. Petra őszintén elárulta: táncos kedvese, Moussa Ahmed hűtlensége miatt szakítottak. Petra filmbe illő módon értesült egy afférról: a férfi szeretője vallotta be azt.

— Szimpatikusnak talált, és megszólalt a lelkiismerete, azt mondta, nem csinálja ezt tovább,

megkeresett, felvállalva, hogy partner volt a párom hűtlenségében.

— Mondjuk azt, hogy az őrangyalaim vigyáztak rám. Szinte sokkoltak a szavai, mégis hálát érzek iránta. Mázlim volt. Ha ő nem szól, talán ma se tudok az egészről — fogalmazott még nyáron egy hetilapnak Petra.

Később pedig felreppent a hír, miszerint ez nem egyszeri eset volt, a férfi régóta titkolózhatott előtte. Így nagy elhatározásra jutott hát az érzékeny lány: eltökélte, minden korábbinál jobban figyel majd rá, hogy csak őszinte emberekkel vegye körbe magát.

Hazugságok ihlették Petrát

Nehéz nem erre a tapasztalatra gondolni legújabb számát hallva. A Bolyongok című dal refrénje:

Hazudhatsz nekem vagy valaki másnak. Jóból is megárt a sok a világnak.

A dal születéséről Petra elárulta:

— Leültem egy szál zongorával és elkezdtem kibontani a dalt, ami igazából mindenkiről szól, de legfőképp arról, hogy az ember mennyire vállalja önmagát, hogy mennyi ideig lehet hazudni saját magadnak, és elbújni magad elől és a világ elől is – fogalmazott a PetőfiTV műsorában Petra, aki mesterének és barátjának is tartott Müller Péter Sziámi véleményét kérte a dalszöveg tökélesítésében, amiben Molnár Tibor Trap kapitány is segített.

A dalszövegírás nekem kikapcsolódás. Elég drága hobbi, de feltölt.

— Olyan kifejezési forma, ami a színházon belül nem tud létre jönni, mert ott más bőrébe kell bújni, éppen mi a feladat. De itt önmagam lehetek — fogalmazott Petra, majd elárulta, korábban nem mert ennyire megnyílni a közönségének, de úgy látja, van rá igény, s neki is jó érzés:

— Sokáig nem akartam ezt kidomborítani. Azt hittem, erre nincs kapacitásom, nem lehet egy fenékkel ennyi lovat megülni. Nem azért csinálom, hogy az emberek minél jobban szeressenek, hanem mert ezek olyan történetek, amiket elő akarok adni, el akarok mesélni. Szerintem ez az előadó-művészetnek a legfontosabb pontja — fogalmazott Petra, akinek teljes mértékben kitölti életét a művészi elfoglaltságai, a hot! magazinnak nemrég arról beszélt, hogy a megállapodás, az anyaság most egyáltalán nincs napirenden nála.