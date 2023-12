Kemény döntés: elhagyja az országot Balogh Edina

Ahogyan arról már a Bors is beszámolt, Balogh Edina és férje, Som Krisztián teljesen váratlanul bejelentették, hogy elválnak. Korábban úgy tűnt, hogy minden rendben van kettejük között, Edina azonban elárulta, hogy már régóta küszködnek nehézségekkel, most pedig olyannyira zátonyra futott a kapcsolatuk, hogy befejezik.

Balogh Edináék nem folytatják

Tizenegy év után válik férjétől Balogh Edina színésznő, aki egy friss interjúban vallott jelenlegi életéről. A Farm VIP reality-ben szereplő fiatal édesany a Palikék Világa című műsorban beszélt arról, már külön is költöztek férjétől - írtuk egy korábbi cikkünkben.

Elutazott a csodás színésznő

Edina azonban igyekszik nem magába roskadni. Sőt, ami azt illeti, keresi is a kikapcsolódási lehetőségeket. Most éppen a repülőről jelentkezett be, és kiderült, hogy elhagyja az országot:

Úristeeen!... És mi most lazulunk! Anyukák kimenőn

- írta titokzatosan.

Pár órával később az is kiderült, hogy Nápolyba utazott.