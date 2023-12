Elárulta titkát: Nyári Darinka nem tart a karácsonyi lakomázásoktól

Mint ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, bomba formában van Nyári Darinka, akinek az egész élete megváltozott egy sikeres diétának köszönhetően. A színésznőnek tizenkét kilótól sikerült megszabadulnia, ám nem csak a teste változott meg, hanem ő maga is.

Nyári Darinka nem fél a karácsonyi lakomázásoktól (Fotó: hot!)

Kemény munka állt mögötte

Az Ázsia Expressz sztárja egy testsúlycsökkentő módszer segítségével érte el az áhított alakot, lapunknak pedig kifejtette, úgy érzi, hogy nem csak a plusz a kilóktól, hanem a démonjaitól is megszabadult a fogyásának köszönhetően, mindezt pedig koplalás és önsanyargató diéta nélkül érte el.

Bár Darinka korábban mindig a sok stressz miatt adta fel a fogyókúráit, ugyanis nem tudott ellenállni éhségérzetének, most egy olyan készítményhez folyamodott, ami gyógynövényekből áll, és nem csak a fogyását segítette, de a szervezetére is hatással volt. Ezzel a módszerrel tizenkét kilótól sikerült megszabadulnia, és az önbizalmát is visszakapta általa. A nagy átalakulás után a színésznő már több alkalommal is megmutatta formás alakját egy-egy szexi fotózás keretében, azt azonban elárulta, hogy hiába a bomba forma, egy ilyen bevállalós felkérés alkalmával még mindig feszegeti a határait.

Nem fél az ünnepi étkezésektől sem

Darinka a Borsnak azt is elárulta, hogy nem tart a karácsonyi nagy lakomázásoktól sem. Egyrészt azért, mert férje „úgy szereti ahogy van”, másrészt pedig az elmúlt időszakban teljesen megváltozott az ételekhez való viszonya is: más köreteket fogyaszt, és a cukrot is próbálja nélkülözni.

Mindent eszek, amit csak szeretnék, de megpróbálok mértéket tartani. Felesleges dugig ennie magát az embernek. Karácsonykor is eszerint fogok étkezni. Nem félek az ünnepi lakomáktól, szerencsére nem vagyok édesszájú, és sok munkám is lesz, így nem tudok majd csak enni, enni és enni...

- árulta el Darinka, akinek szilveszterre is van már terve családjával, Ernővel ugyanis a Madách Színházban játszanak majd.