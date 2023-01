"Megsimogatta az arcomat" – Édesapja utolsó napjairól mesélt Dopeman

December elején érkezett a szomorú hír, hogy Dopeman, azaz Pityinger László szeretett édesapja elhunyt. A rapper öccse számolt be először a családot ért veszteségről közösségi oldalán. Dopeman most Hajdú Péter internetes műsorában, a Frizbiben őszintén mesélt az apjával töltött időről és a betegségről, ami végül a halálát okozta. A tragédia még a műsorvezetőt is meglepte, mert legutóbbi beszélgetésük során, az Összezárva Hajdú Péterrel cím műsorban Dopeman még örömmel mesélte: édesapja legyőzte a rákot.

Családjuk nagyon szoros kapcsolatot ápol egymással Fotó: Saját

Sajnos a kór visszatért.

– Amíg aktív emberként funkcionált, addig azért a vérkeringés, az egész rendszer úgy ahogy jól működött. De hát az idők során felszedett magának nagy túlsúlyt. (…) Stresszes ember volt a húgom miatt főképp, illetve nem ez a nyugodt vérvonal volt, mint én – mesélte a a rapper, aki azt is elmondta, hogy édesapja magas vérnyomással küzdött, de a szívével is gondok voltak. Sztrókot is kapott, ami Dopeman szerint megviselte édesapja immunrendszerét és azokat az életfunkciókat, amik megakadályozták volna a betegség kialakulását.

– Mindig visszatért a betegség, és ott leszedték. Egyszer csak most így hirtelen, mint derült égből a villámcsapás, átment az izmokba, a nyirokcsomóba... Csináltak CT-t, volt egy áttét a tüdejében, a májában, volt egy a hasnyálmirigyben – sorolta szomorúan Dopeman.

Látta rajta, hogy nem akart már élni

Azt is elmesélte: édesapján már a nyár végén látta, hogy nincsen benne élni akarás. Nagyobbik fia az utolsó napokban arra törekedett, hogy elfogadja szerette elvesztését, és jobbá tegye az utolsó napjait.

– Arra törekedtem, hogy ne nézzek rá gyászos szemekkel. Viccelődtem vele. Köztünk nem voltak lezáratlan szálak. Amikortól kezdve, hogy ismert emberré váltam, az apám és köztem lett egy távolság. Nem nagyon ölelgetett meg az utolsó 20 évben. (…) De mindig mélységes bizalommal fordult felém. De éreztem olyat is, hogy van az apa-fia között rivalizálás.

Az utolsó két napban megsimogatta az arcomat és tudtam, hogy ott köztünk minden megvan oldva

– mesélte el utolsó édesapjával töltött pillanatait Pityinger László.