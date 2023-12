"Szerettem volna boldoggá tenni, remélem sikerült" – mélyszegénységben élő, bántalmazott kislányon segített Curtis

Aki személyesen ismeri Széki Attila Curtist, az pontosan tudja, hogy a zenésznek akkora szíve van, hogy akár a fél világ belefér. Hozzá bárki fordulhat, ha módjában áll segíteni, nem mond nemet. A rapperhez egy pár héttel ezelőtt jutott el Jázmin története.

Curtis szívesen segít azokon, akik bajba kerültek (Fotó: VT)

Szívszaggató sorstörténet: mélyszegénységben él a kamasz Jázmin

A mélyszegénységben élő, 13 éves, Hajdú-Bihar vármegyei kislány egy fűtés nélküli kis házban él az édesanyjával. Nincs fürdőszobájuk, nincs wc-jük sem... A létminimum alatt tengődő családnak (43.700 forintból gazdálkodnak) azonban nem "csak" ez a baja. A szakadt, kopott ruhája miatt Jázmin az elmúlt időszakban rendszeres támadásnak van kitéve az osztálytársai által. A kislányt leköpik, zaklatják. Jázmin egy TikTok-videóban így mesélt a sorsáról:

– Nekem gazdag osztálytársaim vannak, és mivel én nem vagyok gazdag, ezért engem mindig kinevetnek.

Nincsenek barátaim, nincsenek olyan menő ruháim, ezért nem foglalkoznak velem, ki vagyok közösítve.

Legtóbb volt egy veszekedés, anya írt az üzenőfüzetbe, hogy ne bántsanak, mert leköpdösték a pulcsimat, lelökték a kabátomat, az iskolaőr intézkedett... A tanárnéni csak azt szokta mondani, hogy ne foglalkozzak velük.

Jázmin története a TikTokon kapott országos figyelmet Fotó: (Tiktok/petisegit)

Curtis is segíteni akar

A kislány szomorú történetét egymás után osztották meg a TikTokon az emberek, így eljutott több vállalkozáshoz és magánemberhez is a híre. Megható volt látni, hogy karácsonykor egymásnak adták a kilincset a segítőkész önkéntesek, ki ruhát, ki tűzifát, ki élelmiszert vitt az anyának és lányának. Sőt, valaki egy egészen különleges ajándékkal kedveskedett: Jázmin korábban arról mesélt, hogy egy szakadt farmert és egy kiskutyát szeretne a legjobban. Mára mindkettő büszke tulajdonosa. Az önkéntes segítőkhöz Curtis is becsatlakozott. A zenész meghívta Jázmint a BOK csarnokban tartott szuperkoncertjére, ahol a kislány a VIP belépő mellett teljes ellátásban részesült, kapott enni, inni és ülve nézhette végig a zenész eddigi karrierjének legjelentősebb produkcióit. Sőt, a színpadra is felmehetett, ahol közös fotót készített kedvencével.

A nagy pillanat: Jázmin közös fotót készíthetett Curtisszel (Fotó: Bors)

Amikor meghallottam, hogy Jázminnak én vagyok a kedvence, nem sokat gondolkodtam, azonnal meghívtam a bulira. Szerettem volna boldoggá tenni, remélem sikerült.

– mondta a találkozást követően a Borsnak Curtis.