Csonka András drámai bejelentése: "Ez itt a vége, nem lépek többet színpadra"

Csonka András sokak kedvenc színésze. Számos színpadi műremekben láthattuk már szerepelni, a karrierjét pedig a Família Kft. indította el, amire azóta is jó szívvel tekint vissza. Több szóló lemeze is kijött azóta, és egy egész ország rajong érte. Most azonban kis híján ránk hozta a frászt legújabb videójában:

Ez itt a vége, nem lépek többet színpadra... az idei évben

- tréfálkozott a színész, aki egy mókás kis videóban köszöntötte a 2024-es évet. Rímekkel, valamint a médiában korábban elhangzott híresebb mondatokkal szórakoztatta a követőit.