Csézy által készített ruhában vette át a Nobel-díjat Karikó Katalin

Ünneplőbe öltözött Magyarország szíve, hiszen két fantasztikus magyar tudós is Nobel-díjat vett át vasárnap este: Karikó Katalin és Krausz Ferenc hatalmas büszkeséget szerzett hazánknak. A tudományos élet legrangosabb nemzetközi kitüntetését a díjazottaknak XVI. Károly Gusztáv svéd király adta át a stockholmi hangversenyteremben rendezett díszes ceremónián. Az eseményen szigorú dress code-nak kellett megfelelni, a világhírű biokémikus pedig Csézy-t kérte fel, hogy elkészítse számára a tökéletes ruhát.

Csézy Bécsből hozta a legszebb csipkét Karikó Katalin ruhájához (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

Karikó Katalin rajong Csézy ruháiért

Hálát és büszkeséget érzett az énekesnő, ahogy nézte az élő közvetítést a Nobel-díj átadásáról. Amikor meglátta Karikó Katalint, ahogy az ő ruhájában veszi át a kitüntetést, már a könnyei is potyogtak. Pedig tudta, hogy az általa tervezett estélyiben veszi át a díjat, csak azt nem tudta, melyikben.

– Két évvel ezelőtt Katalin testvére jött be a szalonba, a tudósnő megbízásából – emlékezett vissza Csézy.

Hallott az általam tervezett ruhákról, ki is nézett többet a neten, de szeretné, ha személyesen is készítenék neki néhány estélyit, koktélruhát, amikben a különböző nemzetközi eseményeken, díjátadókon megjelenhet. Így kezdődött a közös munka, ami nekem végtelen boldogság, hiszen bármelyik világhírű divattervező készített volna számára bármit, de őt haza húzta a szíve, magyar tervezőt választott. Engem, az egyszerű mezőkövesdi lányt. Egy nagyon szerény, közvetlen nőt ismertem meg benne, aki ráadásul hiába él hosszú évtizedek óta Amerikában, gyönyörűen beszél magyarul. Már eddig is több gyönyörű ruhát készítettünk neki, és a születésnapomon hívott fel, hogy a Nobel-díjat is Csézy-ruhában szeretné átvenni. Mondanom sem kell, egész éjjel nem aludtam utána!

Bécsből hozatta a csipkét

Karikó Katalinnak konkrét tervei voltak a Nobel-díjátadóra készített estélyivel kapcsolatban és szigorú előírásoknak kellett megfelelni, sok mindenre kellett odafigyelni a tervezéskor.

– Katalin csipkét kért, szerencsére sikerült Bécsben megtalálni ehhez a legszebb csipkét, amit több ezer apró kővel díszítettünk. Nagyon fontos volt a tervezéskor azon kívül, hogy ő jól érezze magát benne, hogy egyszerű, de elegáns legyen, amilyen ő. Meg persze fontos volt az is, hogy se a szállításkor, se az eseményen ülve ne gyűrődjön az anyag. Egyébként most nehezítette a dolgot, hogy személyesen nem tudott próbálni, így készítettem egy testarányos próbababát. De persze még így is nagyon izgultam, hogy tökéletes legyen. Több ruha is készült, nem tudtam, melyiket választja Katalin, az nekem is meglepetés volt a díjátadóra. Ma például egy másik estélyiben ebédel a svéd királlyal a fantasztikus tudósnő, kíváncsian várom majd a képeket. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt megélhettem, átélhettem, mert szerintem ez hatalmas dolog! – mondta Csézy.