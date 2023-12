Brutális dekoltázzsal pózol a karácsonyfa előtt a hatalmas mellű sztár

Emily Ratajkowskiról köztudott, hogy imádja magát mutogatni, szexibbnél szexibb képekkel és videókkal szokta elkápráztatni rajongóit.

Fotó: Northfoto

Most azt mutatta meg követőinek, hogy ő máris felállította a karácsonyfáját, ami előtt pedig természetesen lőtt is néhány szelfit és ezeket megosztotta Instagram-oldalán. Hogy megadja a módját, egy mélyen kivágott ruhába bújt, ami miatt nem is lehet másra nézni, mint a sztár hatalmas kebleire.

Nézd meg te is a lapozható fotókat Emilyről: