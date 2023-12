Így üzentek egymásnak évfordulójukon Kulcsár Edináék

Egészen pontosan ezen a napon egy éve érkezett a nagy hír, ami felkavarta teljesen a média állóvizét és szinte lavinaként zúdult mindenkire a tény, miszerint G.w.M megkérte Kulcsár Edina kezét romantikus környezetben a születésnapján. A rapper Varga Márk bizony jó férj jegyében nem felejtette el ezt a napot, sőt Instagram-oldalán egy kis megemlékező, vagy mondhatni felelevenítő történetet is posztolt. Ugyan az elmúlt egy év rengeteg nehézséget tartogatott a sztárpár számára, mégis úgy tűnik, szerelmük kitart egymás mellett és nem gondolták meg magukat az egy évvel ezelőtt hozott döntésük után.

Így köszöntötte fel szerelmét G.w.M - Fotó: Szabolcs László

Szülinapi eljegyzés

Márk bizony megmutatta, hogy mennyire romantikus tud lenni kapcsolatuk kezdetén, amit az elmúlt időszakban nem nagyon láthattunk. Most, hogy nem csak kedvese születésnapja van, hanem a nap, amikor gyermekének édesanyját is eljegyezte, így újra előbukkant az-az érzelmes oldala a zenésznek, amit az elmúlt nehéz időszakában aligha láthattunk mutatkozni. Ezt az üzenetet fogalmazta meg szerelmének:

– Isten éltessen drága szép feleségem! Nekem te vagy a világon a legtökéletesebb mindenben! Köszönöm, hogy megszülettél nekem! Minden álmod, vágyad váljon valósággá. Isten áldása kísérje minden másodpercedet hékám! – írta ki oldalára kicsit kimérten, de mégis sokatmondóan a rapper a szerelme születésnapján és egyben az eljegyzési évfordulójukkor.

Nehéz időszak volt ez mindkettejük számára - Fotó: Bors

Nehéz időszak

Edina alig válaszolt férje nyilvános üzenetére, csak megosztotta és egy „I love u” feliratot tűzött hozzá. A sztárpár élete nem alakult a legfényesebben az év második felében, ugyanis a rapper több koncertjét le kellett mondja, egészségügyi komplikációk léptek fel nála. Edina sem vallhat fényes helyzetről, ugyanis egy hónap leforgása alatt a sorozat, amit készít közel 600 feliratkozót vesztett, ami nagyon jelentős pénzben és megtekintésben is. Sőt év közben nem is egy feszültség alakult ki köztük, miután Edina érdekesen beszélt a rapperrel való kapcsolatáról. Vajon ezúttal is direkt fogta rövidre a férjének szánt választ, vagy csak szimplán nem akarta kiadni érzéseit, amit eddig mindig megosztott követőivel...?