Vilmos herceg meghökkentő dolgot mondott Katalinnak a kamerák előtt, nem hiszünk a fülünknek

Katalin hercegné és Vilmos herceg Anna hercegnővel együtt jelent meg a The Good, The Bad & The Rugby podcast egyik epizódjában a múlt hónapban, amikor Franciaországban elkezdődött a rögbi világbajnokság.

Katalin az aktív élet fontosságáról beszélt, amire gyermekkora óta ösztönözték. A hercegné elárulta, hogy a jelenlegi kedvenc fitnesz-hobbija a hideg vízben való úszás.

Minél hidegebb, annál jobb. Nagyon szeretem

– mondta. Erre Vilmos, aki nem tudja elképzelni, mi a jó ebben, így reagált:

Katalin, te őrült vagy.

Egyesek úgy gondolják, hogy a hideg víz jót tesz az egészségnek – írja a People.