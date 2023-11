Tóth Andi megható üzenettel csalt könnyeket az emberek szemébe: "Hálás vagyok"

Tóth Andi életében 2023 is egy mozgalmas évnek számít, hiszen egyebek között elindította a saját ruhamárkáját, megjelentetett egy nagy sikerű albumot, és Marics Petivel is véget ért a kapcsolata. Azt persze még nem lehet pontosan tudni, hogy mik a nagy tervei a jövőre nézve, de az biztos, hogy idén is mély nyomot hagyott maga után az emberekben.

Ilyenkor év végén sokan visszatekintenek az esztendőre, hogy lássák, mennyi minden történt. Úgy tűnik, hogy Tóth Andi és a zenéje sokak életében játszott fontos szerepet, ugyanis olyan üzeneteket kap, amikből kiderül, hogy rengeteg embernek ő volt 2023-ban a kedvenc előadója. Ő pedig nagyon-nagyon hálás ezért, és ezt egy megható írásban fejtette ki egy megosztott "Köszönöm, Tóth Andi, hogy a kedvenc előadóm voltál 2023-ban" üzenetnél.

Annyira jól esett az összes ilyen üzenetetek. ÉN köszönöm nektek, hogy szükség volt/van rám, és hálás vagyok, hogy a dalaim segítettek a rossz napokon, vagy szebbé tette az örömtelieket. Love you all

– írta Tóth Andi egy Insta Storyban.

Úgy tűnik, hogy hiába vonult vissza a fiatal énekesnő, a rajongóiból áradó szeretet még mindig megvan, így jó eséllyel megajándékoz még minket pár remek dallal, amikből valószínűleg egyből sláger lesz.