A közönség döntését sokan megkönnyezték: ő esett ki a Sztárban sztár leszek! versenyéből

Ismét véget ért egy versenyzőnek a Sztárban sztár leszek! versenye. A negyedik évad hatodik élő adását kilencen kezdték, sajnos azonban a következő adásba már csak nyolcan mehettek tovább, ami azt jelentette: egy játékostól ismét el kellett búcsúzni. Ráadásul a heti pontozást alaposan megkavarta, hogy Majka úgy döntött: szigorúbb lesz és jóval visszafogottabban osztja majd a kilenceseket és a tízeseket, és többször mond hetet és nyolcat, amikor számszerűen kell értékelni az énekeseket.

Kilencen léptek színpadra, de csak nyolcan juthattak tovább

Volt minden ezen a vasárnapon is: Caramelt, Postásy Julit, de Amy Winehouse-t és Adele-t is megidézték a versenyzők, akik ráadásul egy különös produkció szem- és fültanúi is lehettek, miután Tóth Gabi és Papp Máté Bence előadta az igencsak személyes "Átkozott nyár" című dalt.

Széchenyi Lili lett a nap győztese

Az első körös szavazás eredményeként az Adele bőrébe bújó Széchenyi Lili érte el a legjobb helyezést, azaz ő volt az, aki a Mesterek és a közönség egyesített pontszámai alapján az élen végzett. Természetesen ő volt az, aki már ekkor megnyugodhatott, hiszen az ő továbbjutása ezzel biztosított lett. A többiekre azonban még várt egy újabb voks – ráadásul innentől már mindenki a közönség kezében volt. Azt pedig még a negyedik élő adás és Solymár Matyi kiesése megtanította mindenkinek: ha a közönség szavaz, ott bizony lehetnek hatalmas meglepetések.

A második körös szavazás után Majka két versenyzője, Szologjan Edgar és Engel-Iván Lili került a veszélyzónába. Az eredmény sokakat meglepett, ugyanis Edgar a zsűritől a maximális 30 pontot kapta.