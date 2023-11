Így emlékeztek a Jóbarátok elhunyt színészére a Sztárban sztár leszek! énekesei

Egy hete szinte az egész világot sokkolta, hogy 54 éves korában, váratlanul elhunyt Matthew Perry, akit legtöbben a Jóbarátok című legendás szériából ismertek. Természetesen a Sztárban sztár leszek! énekesei is úgy döntöttek, megemlékeznek róla, méghozzá a lehető legőszintébb módon: egy dallal. Nem is akármelyikkel, hiszen a The Rembrandts I'll Be There for You-ját, azaz a sorozat sokak által egy évtizeden keresztül dúdolt főcímzenéjét adták elő közösen a műsor nyitó produkciójaként.