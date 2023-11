Ezt nem vártuk jönni: Tóth Gabi és Papp Máté Bence közös szenvedélyes táncot lejtenek - Videó!

Bombaként robbant a hír augusztus elején, hogy hatévnyi házasság után elválik Tóth Gabi és Krausz Gábor. Azóta rengeteg minden történt a két sztárral, Gábor hétről hétre megmutatja tánctudását a Dancing With The Stars műsorában, Gabi pedig rendszeresen koncertezik, és egy jobban komolyodik a kapcsolata a Fricska táncegyüttes tagjával Papp Máté Bencével. Most pedig újabb bombahír érkezett Gabiék háza tájáról, ugyanis a Sztárban Sztár leszek! legközelebbi adásában az énekesnő és új párja fogja megmutatni, hogy együtt hogyan tudnak egy szenvedélyes táncot eltáncolni.

Tóth Gabi fog táncolni új partnerével a Sztárban sztár leszek! legközelebbi adásában /Fotó: Tv2

Vasárnap este fog eljönni a pillanat, amire egy egész ország vár, Gabi legújabb nótájára fogják ropni a táncot egy csapatként a szerelmesek. A műsor előzetesét itt tudjátok megtekinteni: