Megszólalt egy barát Tóth Gabiék válása kapcsán Krausz Gábor oldaláról: "kitartott, amíg nem látta, hogy a felesége egy másik férfihoz kezdett közeledni"

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Tóth Gabi terjedelmes posztban árult el részleteket a Krausz Gáborral való válásukról. Akkor a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a pletykákkal ellentétben nem kezdett el közeledni jelenlegi párjához Papp Máté Bencéhez a házassága ideje alatt. Egy család közeli barát azonban most azt nyilatkozta, hogy ez nem így történt.

Tóth Gabi szavait vonta kétségbe most egy családi ismerős /Fotó: Tények

Bejegyzésében azt írta Tóth Gabi, hogy évekig küzdött a kapcsolatuk megmentéséért, és a szakítás után kezdett csak el ismerkedni Papp Máté Bencével. Emellett arról is írt, hogy a rázúduló támadások annak köszönhetőek, hogy Krausz Gábor a válásról való beszámolójában elrejtette azt a fricska szót, ami miatt mindenki azt hitte, hogy egy harmadik fél miatt lehetett vége a házasságnak, amelyben azóta is közösen nevelik kislányukat Hannarózát. Most egy a neve elhallgatását kérő családi barát árult el titkokat a kapcsolatról, és az ő véleménye kicsit ellentmond annak, amit az énekesnő írt a házasságukról.

Nemcsak Gabi volt az, aki próbálta rendezni a közös dolgait, Gábor ugyanúgy harcolt. Neki ez a család volt a mindene, és számításba se jöhetett nála az a forgatókönyv, hogy feladja a házasságát. Szerette a feleségét, imádja a kislányát, és hitt abban, hogy megoldhatják a problémáikat. Bármire képes lett volna ezért

– árulta el a Blikknek egy családközeli informátor. A családi barát elmondta azt is, hogy Gábor egészen addig küzdött a házasságáért, amíg nem érezte úgy, hogy Gabi egy másik férfihoz kezd el közeledni.

Egészen addig kitartott, amíg nem látta, hogy a felesége egy másik férfihoz kezdett közeledni. Nagyon fájt neki, és akkor vált számára világossá, hogy ennek a házasságnak valóban vége. Nem sokkal később tette közzé az erről szóló posztját is, mivel nem akarta tovább húzni a dolgokat. Ott sem véletlenül említette meg a „fricska” szót.

- tette hozzá a családot ismerő informátor.