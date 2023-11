Egyre nő a tét: párbajra hívják a Dancing with the Stars versenyzőit

A Dancing with the Stars versenyzői az elmúlt hetek során már többször is felülmúlták önmagukát. Ám a tét tovább nő, és a párok a soron következő adásban párbajra hívják egymást.

Dancing with the Stars. Fotó: TV2 Play

Az előzetes videóból kiderült, hogy a szombat esti párbajban Marics Peti T. Dannyvel, Krausz Gábor Király Lindával, Radics Gigi pedig Hunyadi Donatellával méri össze tudását. A szokás szerint, 19:30-kor kezdődő műsor ezúttal még több izgalommal szolgál majd a nézők számára!