Opitz Barbi édesapja: „Az ilyen ember téged nem szeret!”

Opitz Barbi szülei egy éve vártak erre a pillanatra: az énekesnő végre elég erőt gyűjtött ahhoz, hogy szakítson Serleg Alberttel. Hogy a fiataloknak pontosan milyen volt a kapcsolatuk a zárt ajtók mögött, azt valószínűleg sosem fogjuk megtudni, a szakításkor azonban maga Opitz Barbi írta ki az Instagram-oldalára, hogy milyen bántásokat kellett elszenvednie.

Opitz Barbi és Serleg Albert kapcsolata balhékkal volt tele Fotó: Nagy Zoltán

„Istenem, annyira szánalmas, amikor lezárom az exemmel a kapcsolatunkat, mert belefáradok a sok bántalmazásba, hűtlenségbe, kritizálásokba, megalázásokba, és képes még mindig az exeit isteníteni nekem, meg fenyegetni, hogy tönkretesz, meg kirak rólam dolgokat... Még mindig belém akar rúgni egy utolsót. Csak azt nem értem, ha ezt csinálta másfél évig (és mind a 30x kb. azért békültünk ki, mert nem hagyott, múltkor is egy órát könyörgött a lakásajtómnál). Tehát én azt nem értem, ha valakinek ennyire nem vagyok jó, mindenben rossznak tart, rendszeresen kijelenti, hogy nagyon csúnya vagyok, az exei nyomába se érek, meg lejárat, aztán, ha szóba állok mással, meg akar ölni – ezzel is fenyeget –, az ilyen ember mit akar?” – írta ki az énekesnő az Instagram-oldalára, a bejegyzést azonban nem sokkal a közzététel után törölte.

Ennek fényében azért már egészen más a megítélése az énekesnő szülei viselkedésének, ugye?…

Anya és apatigris

Barbi édesapja több TikTok-videóban életveszélyesen megfenyegette Albertet, az édesanyja ellen pedig a mai napig rendőrségi nyomozás folyik egy dulakodás miatt, ami az anyuka és Albert között történt. Ennél az esetnél az édesanya táskájában egy kés is volt, ezért igen komoly az ügy, nem valószínű, hogy megússza egy ejnye-bejnyével.

Szent a béke

Barbi édesapja egy ideje visszavonult a nyilvános szerepléstől, Budapestről Kaposvárra költözött, az énekesnő családja gyakorlatilag darabjaira hullott. Hogy az ő magánéleti drámája volt a generátor, vagy egyébként is elfogytak a szülők a kapcsolatban, azt nem tudni, így nem is szabad azt feltételeznünk, hogy csakis Barbi tehet arról, hogy a magánéletében egyszerre minden széthullott. És tulajdonképpen nem is kell felelőst keresni. A szülők legalábbis nem teszik. Ők most boldogok, hiszen visszakapták a szeretett gyermeküket. Az énekesnő édesapja, Opitz Tamás így beszélt erről:

Mikor először hallottam, hogy szakítottak, csak reménykedni tudtam, hogy az lesz az utolsó, hiszen többször is előfordult már. Most már elhiszem, elhittem neki, mert beszéltünk és éreztem a hangján, hogy ez most tényleg végleges.

– nyilatkozta az édesapa a Borsnak.

– Hamarosan jön le hozzám Kaposvárra, és elmegyünk egy apa-lánya programra. Elviszem vacsorázni, és beszélünk egy jót. Ő az én kislányom, nekem teljesen mindegy, hogy mit csinál, csak neki soha ne legyen baja, ez számomra a legfontosabb. Soha nem szóltam bele egyik lányom életébe sem, soha nem tennék ilyet, jobban szeretem őket annál, minthogy az életüket irányítsam.

Opitz Barbi kezét egy percre sem engedték el a szülők Fotó: Végh István

Persze nem bírom elviselni, hogy ha valaki bántja őket! Amúgy is… melyik szülő örülne annak, hogy a gyermekét bántja egy ilyen ember? Még embernek sem minősítem, mert nem mondhatnám rá, hogy az… Inkább egy csúszómászó, aki mindig erőszakoskodik. De most már látom, hiszen Barbi rájött arra, hogy elég sok kárt okozott körülötte, elég sok… nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, mi a legjobb szó erre az egész kálváriára, rengeteg bosszúságot okozott nekünk ez a gyerek. Az, hogy a lányom nem beszélt velem január óta, nekem maga a pokol volt, de túléltük.

– Túléltem, mert mindig bíztam abban, hogy egy napon majd fog velem beszélni Barbi. Most ennek örülök, kibékültünk, nem fogok semmit mondani, egyébként amúgy sem akartam, de kihozták belőlem annak idején… Most már szeretnék végre békében élni a gyermekeimmel.

Opitz Barbi élete most talán újra jóra fordul Fotó: Nagy Zoltán

Barbival tiszta vizet öntöttünk a pohárba, én azt mondtam neki, hogy: kislányom, neked kell tudni, hogy mi a jó, én nem szólok bele, csak egyet jegyezz meg: ha valaki csak azért van veled, hogy téged molesztáljon meg bántson, az az ember téged nem szeret, hanem inkább uralkodik rajtad, tárgyként kezel.

– fejezte be az édesapa.