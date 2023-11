Ő volt Michael Jackson barátnője: lenyűgözően néz ma ki

Az amerikai modell és színésznő, Ola Ray a reflektorfénybe került, miután Michael Jackson barátnőjeként szerepelt a Thriller című videoklipjében, amelyet 1983-ban november 2-án mutattak be. Ezek után számos tévéműsorban és filmben szerepet kapott. A most 63 éves színésznő rendszeresen posztol a TikTokon, műsorokat vezet és filmes karrierje is van, emellett még könyvet is írt.

Fotó: Getty Images via AFP

A rajongók nem győzik dicsérni a szépségét, szerintük éveket letagadhatna. "Még mindig olyan gyönyörű, mint egykoron" - írta az egyikük. Egy másik kommentelő azt írta: "minden évben ezen a napon megnézzük a nővéremmel a Thriller klipjét és egyszerűen imádunk benne!".

A The Thrill Of It all című könyvbemutatója előtt azt írta a honlapján, hogy az emberek rendszeresen odamennek hozzá az utcán, hogy megkérdezzék, milyen volt Michael Jacksonnal egy videoklipben szerepelni. Azt mondta, hogy miután oly sokáig kerülte a nyilvánosságot, kész megosztani életét. Mint mondta, sosem számított arra, hogy egy videóklip miatt ennyire felpörög az élete és sorra kapta a felkéréseket. Egy időre azonban eltűnt a nyilvánosság elől.

"Nem volt igazán tudatos ez akkor, de jól éreztem magam hátrahúzódva. Megértettem, Michael miért szerette annyira a rejtélyeket" - mondta akkor.

A nagy barátság nem tartott azonban sokáig, ugyanis vérszemet kapott és pénzt akart a dal jogdíjai után. 2009-ben be is perelte Michael Jacksont, ám az énekes két hónappal később meghalt. Három évvel később viszont a bíróság megítélt neki 75 ezer dollárt - csakhogy a felét az ügyvédek elvitték.