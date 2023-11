Nehéz volt Halász Rebi hangjára figyelni a feneke mellett - szexi fotó

A mindig nagyon nőies Halász Rebi most Pink bőrébe bújt, ami igazán nagy kihívást jelentett neki. Ő ugyanis inkább finomabb, szerényebb lélek, Pink bőrében ugyanakkor meg kellett vadulnia. Ezért aztán már a hét során is mindenféle rosszaságokat csinált, hogy jobban átszellemüljön. Mindent beleadott tehát a produkciójába, ugyanakkor olyan ruhába öltöztették be, hogy nehéz volt a hangjára figyelni. Az egész lába csupaszon virított, a feneke pedig olyan lehengerlőn gömbölyödött ki a ruhája alól, hogy mindenki csak oda tudott figyelni. Ráadásul a kamera állása is kihangsúlyozta ezt, amit a zsűri is szóvá tett.

Nagyon szexi volt Rebi / Fotó: MG