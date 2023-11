"Minden ruhád egy kif*ngott alsógatya": Kiakadt Joci Tóth Gabi kidobott mellein

Elkezdődött a Sztárban sztár leszek! legújabb élő show-ja, és mint mindig, most is teljesen exkluzív öltözékben libbentek be a mesterek. Hihetetlenül modernek és menők, és nem lehet rájuk nézni úgy, hogy ne káprázzon a szemünk. Köllő Babet például kígyó mintába öltözött, és mókásan a fiúk meg is jegyezték, ő most "Hüllő Babet". De mint mindig, Tóth Gabi ragadta mindenkinek a tekintetét magára, ugyanis ismét nagyon kidobta a melleit. Emiatt Joci mókásan be is szólt neki:

Minden ruhád egy kif*ngott alsógatya

- mondta, utalva arra, hogy, minden öltözékén van valamilyen hiány, ami betekintést enged dús idomaiba.