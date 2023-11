Megszólalt Király Viktor a múltról: egészen megváltoztak a dolgok

Az egészen egyértelmű, hogy most minden magyar kíváncsi szemekkel fordul a Király-család felé. A nagysikerű énekes, Király Viktor magánélete nincs éppen rendben, hiszen úgy tudni, menthetetlen válságba került a házassága. Bár most talán javulást mutat a helyzetük, hiszen együtt pihennek Görögországban feleségével. Király Linda pedig a TV2 nagysikerű műsorának, a Dancing With the Stars show-jának a sztárja, és a legutóbbi adás során tiszta vizet öntött a pohárba.

Most Viktor a múlton merengett, és megmutatta, milyen szép gyerekkoruk volt: