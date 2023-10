Kameránk előtt vallott férfiasságáról Marics Peti – videóval

Kőkemény szigorral pontoz a zsűri a Dancing with the Stars idei, negyedik évadában. A háromtagúra szűkült zsűri női képviselője, Ördög Nóra azonban megenyhült, látva jó barátja, Marics Peti férfivá válását.

Nóri kilenc pontot adott

Szó sincs pontzáporról a Dancing with the Stars idei évadában: a nyolcas volt a legmagasabb pontszám az első két adásban: egyetlen kivétel volt. Ördög Nóri, látva Marics Peti és Stana Alexandra kínai köntösbe öltöztetett rumbáját, megadta az idei évad legmagasabb pontszámát: kilencest.

− Az a hírem van, hogy elkezdtél férfivá válni… mert eddig hülyegyerek voltál, azt kell, hogy mondjam! De ez olyan lépés volt, amiben egy férfi mutatta meg magát. Elkezdett benőni a fejed lágya − mondta Nóri az értékelésnél.

Az estét így 25 ponttal ők nyerték meg, Petinek nincs hát oka panaszkodni, a műsor után azonban kameránknak megvallotta, nem ért egyet Nóri szavaival.

„Az egy másik karika"

– Azért ha Nóri látott volna az élet egy-két másik pillanatában, akkor lehet, hogy azt mondta volna: ú, azért ez is férfias volt! De hagyjuk is, hogy pontosan mire gondolok, az egy másik karika – viccelődött a korhatáros tartalomra utalva Marics Peti, majd komolyra fordítva a szót így folytatta: – Tényleg egy bohókás, életet habzsoló csákó vagyok, de ettől függetlenül, ha adódnak olyan pillanatok, amikor arra van szükség, akkor férfivá válok. Ez most pont egy ilyen pillanat volt – ismerte el, mire profi táncos partnere, Stana Alexanra bőszen bólogatott:

– Így van, ez most kijött. Petitől a rumba egy távol álló műfaj volt, de abszolút megugrotta, büszke vagyok rá – ismerte el Stana Alexandra, aki az ázsiai életérzésben maradva, kameránknak el is számolt japánul tízig Petivel kórusban.

Peti kiérdemelte a kilencest Nóritól - Fotó: Markovics Gábor / Bors

„A számmal vegyem le a holmiját"

Peti már az első élő show-ban szeretett volna kicsikarni Nóritól magas pontszámot, barátságukra hivatkozva. Még a Bruno x Spacc nevű formáció Ördög Nórika című dalának ikonikus sorait is felidézte:

„Akarom Vergara Sofíát, Ördög Nórikát, hogy a számmal vegyem le a holmiját.”

A jelenleg is futó Ázsia Expressz előző évadában alakult ki köztük a jó viszony, mikor is Nóri műsorvezetőkén egyengette a sztárpárok, köztük a VALMAR duó, azaz Marics Peti és Valkusz Milán útját.

S hogy ezen a héten überelni fogják-e a 9 pontot, az a jövő zenéje.