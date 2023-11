Krausz Gábor nem titkolja tovább, nyilvánosan öntött tiszta vizet a pohárba

Eddig nem lehetett tudni, hogy milyen meglepetést tartogat a közönségnek Krausz Gábor, de most az Instagram-oldalán számolt be róla, hogy szombat este a Dancing With The Stars színpadára egy különleges tánccal fog készülni, partnerével Mikes Annával ugyanis A szépség és a szörnyeteg című rajzfilm egyik jelenetét fogják feleleveníteni a parketten.

Holnap este Disney est lesz és mi a Szépség és a szörnyetegből fogunk egy jelenetet megidézni. Számítunk rátok ismét! Szerintetek melyikünk lesz a szörny?

– írta bejegyzésében a sztárséf.

Külön érdekesség, hogy 24 órával később pedig a Sztárban Sztár leszek! színpadán egykori kedvese, Tóth Gabi is táncolni fog, ugyanis a jelenlegi partnerével, Papp Máté Gáborral ő is egy szenvedélyes produkciót fog előadni.