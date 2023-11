Ebből mi lesz? Krausz Gábor szépen odaszúrt Tóth Gabinak - fotó

Pár nappal ezelőtt jelent meg Tóth Gabi vadonatúj dala Átkozott nyár címmel. A kisgyermekes sztáranyuka a válásáról énekel a lírai szerzeményben, és „elesett szerelemként” hivatkozik a Krausz Gáborral való házasságára, ami hat évig tartott, de a szentendrei idill helyett keserű szakítás lett a vége.

Mély érzelmekről szól Tóth Gabi új dala (Fotó: Tények)

„Itt hagytad hát nekem a zenét.

Mondd, hogy legyek így csendes feleség..?

Türelem, türelem.

Végy egy mély lélegzetet,

mindig lesz, ki magadért szeret”

- idézett Gabi az Instagramon a szívhez szóló dalból, és egy beszédes fotót is megosztott, amin egy férfikéz lágyan, támogatóan megérinti az arcát.

Krausz szellemesen reagált

Természetesen Krausz Gábor is észrevette a sokatmondó, bensőséges érzelmekről árulkodó fotót, a reakciójára pedig nem is kellett várni. A sztárséf elkészítette a saját verzióját Gabi fotójából és ehhez közös lányukat, Hannaróza Máriát "hívta segítségül".

Krausz ugyanis hasonló helyzetben látható az általa készített képen, mint Gabi, csak éppen az ő arcát kislánya, Hannaróza simogatja.

- Jó éjszakát - írta angolul a Dancing with the Stars-ban is remekül helyt álló sztárséf, és ezzel a kis odaszúrással gyakorlatilag felrobbantotta a közösségi oldalak kommentszekcióit.

Krausz Gábor nem hagyta szó nélkül Gabi fotóját (Fotó: Instagram)

Tóth Gabi és új párja közös produkcióra készül

Az sem véletlen, hogy Krausz csütörtök estére időzítette a nagy vihart kavart reakciót. Kiderült ugyanis, hogy vasárnap este, a Sztárban Sztár leszek! színpadán Gabi és új kedvese, a Fricska táncegyüttesből megismert Papp Máté Bence egy forró és szenvedélyes tánccal mutatkoznak be, ez lesz úgymond az első közös fellépésük a médiában, ami minden bizonnyal újabb vihart kavar majd.

Érdemes azt is megfigyelni, hogy a produkció előzetesében ugyanaz a kézmozdulat látható, mint ami Gabi legújabb klipjében.

Egy biztos: Gabiék közös táncát már nagyon sokan várják, így az sem kizárt, hogy a szenvedélyes produkcióra is érkezik majd valamilyen reakció Krausz Gábortól. A Sztárban Sztár leszek! adása most vasárnap a szokásostól eltérően 20:00-kor kezdődik.