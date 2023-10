Krausz Gábor: A mai napig nem értem, hogy vállalhattam

Krausz Gábor néhány hónapja még nem gondolta volna, hogy valaha is táncolni fog mások előtt, főleg nem élő adásban! Ennek ellenére nem bánta meg, hogy igent mondott a Dancing with the Stars-ban való szereplésre. Csakúgy mint a konyhában, a parketten is a tökéletesre törekszik, vagy még annál is jobbra.

„Mindig van hova fejlődni"

− Elég gyorsan elrepült ez az öt hét, mióta felkértek, hogy szerepeljek a tévében! – fogalmazott nevetve Krausz Gábor. − Megterhelő időszak volt, de azt gondolom, abszolút jó úton haladunk. A hétfői próbát levideózták, visszanézve azt egészen elégedett vagyok. Persze, utólag látok hibákat, Anna pedig főleg – utalt profi táncpartnerére, Mikes Annára.

– Mint ahogy egy festmény sincs sosem teljesen kész, mindig lehet még néhány ecsetvonással javítani rajta – élt a művészi hasonlattal a séf, akit nemrég még a Séfek Séfe című gasztroreality-ben láthattunk esténként. A csapata élén keménykezű, lobbanékony vezetőnek mutatkozott. Vajon tanoncként milyen bánásmódra vágyik?

− Anna nagyon türelmes tanár, hozzám pedig kell is a türelem! Való igaz, hogy a Séfek Séfében sokszor felemeltem a hangom, de csak azokkal a versenyzőkkel, akik nagyon nagy mellénnyel érkeztek, és az hitték, ők már mindent tudnak. Én ezzel szemben úgy álltam Anna elé, hogy közöltem: soha sem táncoltam, a négy fal között, otthon sem. Anna pedig ennek megfelelően, türelmesen tanít. Olyan előfordult az első próbák alatt, hogy mikor valami a tizedik, huszadik próbálkozásra sem sikerült, és fel akartam adni – akkor rámpirított, hogy szedjem össze magam!

– Aztán rájöttem, a táncnál nem így megy. Bár kívülről könnyűnek tűnik, valójában kőkemény munka van amögött, hogy minden mozdulat a helyén legyen, jókor feszüljenek az izmok, stimmeljen a testtartás.

A napokban kiderült: a sztárséf és Mikes Anna nyitja az évadot: ők lesznek a negyedik széria első fellépői. Ez plusz terhet ró rájuk, ugyanakkor könnyebbség is, hogy utána már gyakorlatilag nézőként élvezhetik a show további részét. S hogy mennyire érzi majd magát kényelmesen Krausz Gábor a színes, csillogó táncosruhákban?

– nevetett.

− Hogy egy trendi kifejezéssel éljek: komfortzónámon kívül van az egész helyzet! Hogy én más emberek előtt, élő adásban táncoljak, ráadásul ilyen színes ruhákban… A mai napig nem értem, hogy vállalhattam el a műsort! – ismerte el viccelődve, majd hozzátette: élete egyik legnagyobb kalandja a Dancing with the stars már most, és nemcsak hogy 100, de inkább 120 százalékot szeretne nyújtani!