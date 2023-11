Király Linda őszinte vallomást tett a szerelemről

A kiábrándítóan szürke hétfő és a kiesésük ellenére is hatalmas mosollyal lépett be a szerkesztőségünkbe Király Linda és Suti András. A párosnak komoly rajongótábora volt a kezdetektől, akik szerint az énekesnő fejlődött a legtöbbet a műsorban és nem fair, hogy számukra ért véget a Dancing with the Stars. De ahogy a műsorban is lehetett látni, pont Lindáék nem voltak szomorúak, mert végtelenül hálásak a sorsnak azért, hogy egymásra találtak.

Kiesésük miatt sem lettek szomorúan Király Lindáék Fotó: Szabolcs László

Király Linda őszinte vallomása: Más ember lettem!

Könnyeket és rengeteg izgalmat tartogatott a TV2 táncos műsora most szombaton is, végül Király Linda és partnere számára ért véget a közös kaland.

– Jaj, nagyon jól vagyok, még akkor is nyilván nagyon fog hiányozni a műsor. De nem vicceltem, akkor, amikor azt mondtam, ez csak a kezdet, nem szabadulsz – nézett nevetve Király Linda partnerére, Suti Andrásra, aki át is vette a szót. – Boldogok vagyunk, nem azért mert kiestünk, hanem mert olyan utat jártunk be, ami örömteli volt!

És ezt lehetett is látni végig a pároson, hogy elképesztően működik köztük a kémia és nem csak a színpadon, a táncban segítik egymást. Az énekesnő hatalmas átalakuláson ment át az elmúlt hetekben, a táncnak és a műsornak, na és Andrásnak köszönhetően.

– Lelkitársak vagyunk, imádom! Nagyon sok a közös bennünk, egy hullámhosszon vagyunk, nagyon hasonló a humorérzékünk, nekem nagyon jót tett az ő! Tudtam már az első perctől, hogy kemény lesz vele, maximalista.

De tudtam, hogy egy ilyen mesterre van szükségem, aki megmondja mi a helyzet, aki irányít! És András nagyon férfi! Az a jó, hogy nem tudunk egymásnak hazudni és nagyon jól tudjuk egymást motiválni. Más ember lettem! Rengeteget változtam, van önbizalmam, megszerettem magam, ez már egy másik Linda, a kiállásom is más!

Szinte elválaszthatatlanok lett Linda és András (Fotó: Máté Krisztián)

„Nyitott vagyok a szerelemre”

De nemcsak egymást, mint kiderült, Linda rengeteg nőt motivált arra, hogy merjen mozogni, menjen táncolni, merjen nő lenni!

– Olyan leveleket kapok, megállítanak nők az utcán, biztattam őket, hogy miattam elmentek táncolni – mesélte boldogan. – Én nagyon sokfajta terápiát kipróbáltam már az életemben, mert én folyamatosan azon vagyok, hogy magamat gyógyítsam. A tánc egy nagyon különleges dolog, olyan dolgokat tud előhozni, összehozza a fizikai és lelki dolgokat, ami által gyorsabban tud gyógyítani! Szóval a célom megvalósult és ez tényleg még csak a kezdet volt! Utálom ezt kimondani, de anyámnak igaza volt, évek óta mondogatta, hogy menjek el táncolni… Végre találtam egy edzésformát, amit élvezek csinálni és még a testem is változik tőle!

Mert énekesnő nemcsak belsőleg, külsőleg is rengeteget változott. S bár kilóban nem mérte, de mindenhol sok-sok centi ment le róla, két ruhaméretet is fogyott. De vajon készen áll-e a szerelemre?