Rosszat szólt: Kamerák előtt pofozta le egy nő Alekoszt - Videó

A világ egyik legszebb és legősibb maja városán robog át hétfő este az Ázsia Expressz „vonata”. Tikal, Guatemala szívében, a dzsungel közepén áll immáron 2400 éve és bizony az egykoron ott élő asszonyok híresek lehettek arról, hogy irgalmatlan pofonokkal "jutalmazták" az esetlegesen elkóborló kedvesüket. Legalábbis erre utal a játékosokra váró első guatemalai feladat, melyben minden páros egyik tagjának a másikat érintő kérdésekre kellett választ adni. És, hogy mi volt a rossz válasz „jutalma”? Nos, a már fent említett, hatalmas pofon, amit egy nem éppen törékeny maja asszony kevert le a tévedőnek.

A maja menyecske arckifejezése mindent elárult. Fotó: TV2

„A pofonok pedig csak jöttek...”

A hétfői adás előtt annyit elárulhatunk, hogy az Ázsia Expressz játékosai alaposan megrázták a pofonfát és azt is, hogy a termetes asszonyság nem fukarkodott a beletett energiákkal. Enikőt talán ki is pécézte kicsit, amit a gyönyörű modell nem is nézett jó szemmel. – Gyerekként sem kaptam pofonokat és azt éreztem, hogy a legnagyobbakat én kapom.

Mivel Kafit inkább csak munka kapcsán ismertem előzőleg, ezért sok kérdésre nem tudtam a választ.

A pofonok pedig csak jöttek egymás után, megállás nélkül. Kiakadtam...– mondta a feladat után égő, már-már lángoló arccal Enikő, akinél talán csak Alekosz kapott nagyobb pofonokat a kérlelhetetlen és könyörtelen indián asszonytól, aki minden rossz válasz után olyan elánnal rontott a görögre, mintha csak saját férje hibáit akarná rajta leverni.

Alekosz megperdült a saját tengelye körül. Fotó: TV2

Alekosz arcán hatalmas pofon csattant

Nagy Alekosz talán azután kapta a legnagyobb nyaklevest, hogy nem tudta megmondani, hol is található Réka erogén zónája. A rossz válasz és a pofon után ki is fejtette véleményét. – Én azt gondolom, hogy a szexualitás az egy kifejezetten önző dolog. A legjobb, amit az ember közben tehet, hogy magára figyel. Nem a másikra, hiszen a másik úgyis megtalálja a számítását, aztán mindenki ossza el, ahogy tudja. Ezért teljesen feleslegesnek tartom, hogy a férfi ismerje a nő erogén zónáját. Ismerjük a magunkét! – mondta méltatlankodva Alekosz.



Hogy kik kaptak még irgalmatlan füleseket a villogószemű maja asszonytól az ősi piramisok lábánál és tulajdonképpen mi is volt a tétje a guatemalai szakasz első játékának, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.