Istenes Bence Balázsék műsorában magyarázkodik a rasszista botránya miatt

Istenes Bence vasárnap a boksz ringben csap össze Rácz Jenő séffel. Ez önmagában csak egy rövid hír lenne, ha a tévés korrekt és sportszerű módon készülne a mérkőzésre. De ez valahogy nem megy az RTL műsorvezetőjének, aki két héttel ezelőtt ütések számában ugyan legyőzte Schobert Norbi juniort, de emberileg totálisan megsemmisült. A műsorvezető sportteljesítménye ugyan elvitathatatlan, de a jellemében nem épp pozitív változás történt: amióta ez a műsor megy, egyre visszataszítóbb viselkedéssel hívja fel magára a figyelmet. Bence már Schobert Norbi fiát is halálra alázta még a mérkőzésük előtt, ízléstelen beszólásokkal próbálta hergelni az ellenfelét: "Norbika, ma este elhozom életed első törését!" vagy "Bejövök, ünnepeltetem magam, kicsit hajolgatok, bimm-bimm, kettőt ütök, eldől az ellenfél, aztán szintén ünnepeltetve elhagyom a ringet" - nyilatkozta a mérkőzésük előtt Istenes Bence, aki úgy érezte, hogy a Rácz Jenő elleni mérkőzés előtt is verbális háborút indít. Most azonban durván túl lőtt a célon.

Rasszista beszólások

Bence a vasárnapi mérkőzés előtt úgy gondolta, hogy jó ötlet, ha a neki szurkolók üzeneteit csokorba szedi és azt kiposztolja az Instagram oldalára. Csak, hogy lássa az ellenfél, Rácz Jenő séf is, hogy milyen sokan szurkolnak neki. Istenes a jelek szerint nem válogatott az üzenetekben, nem is érdekelte, hogy van közte olyan is, ami súlyosan sértő és visszataszítóan rasszista. Számára valamiért ez nagyon viccesnek tűnt. Hát nem az!

Balázsékhoz szaladt megvédetni magát

A botrány pár óra alatt kirobbant, Istenes olyan sok üzenetet kapott azzal, kapcsolatban, hogy szégyellje magát, hogy előbb eltűntette a posztot az Instagramról, aztán csütörtökön jobb híján a jóbaráthoz, Sebestyén Balázshoz "szaladt" vigasztalódni. Balázsék nem is hagyták cserben, élő adásban engedték meg Bencének, hogy megmagyarázza, hogy az nem is úgy volt...

Ez egy órát sem volt kint ez az Insta story, és egyébként tökéletesen egyetértek azzal amit a Jani mondott, meg te is, hogy ez nem fér bele. A Jenő is reagált erre, hogy ennek sem a médiában sem a sportban nincs helye és nyilván annyira ismertek, hogy soha semmilyen kirekesztő tartalomnak sem hangot nem adtam, sem teret nem adok a felületeimen. Az, hogy ez egy hiba volt, azt azonnal beláttam, azt is láttátok.

Sebestyén Balázs a beszélgetés alatt végig arról beszélt, hogy Istenes régi médiás szakember, nem is érti, hogy hogyan hibázhatott a barátja ekkorát? Választ a kérdéseire nem kaptunk. Bence viszont kifejtette, hogy valójában ő most itt az áldozat.

A műsorvezető azt mondta, hogy a legjobban azt bánja, hogy ez az egész balhé kizökkenti a felkészüléséből, és nem is érti, hogy miért kapta azt a Jóistentől, hogy most ilyen sokan bántják őt...

