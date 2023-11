Rasszista posztja miatt gyűlöletcunami zúdult Istenes Bencére

Most már Istenes Bence is rájött, rossz húzás volt az a poénnak szánt posztja, ami rasszista megjegyzéseket tartalmazott Rácz Jenőről. Ahogy arról már beszámoltunk, óriási port kavart a Sztárbox című műsor miatt kirobbant nézeteltérés a műsorvezető és a séf között. Jenő tegnap az Instagram-oldalán egy videóban reagált a történtekre, ahol hangsúlyozta: gyűlöletnek, rasszizmusnak nincs helye sehol, pláne egy olyan személytől, aki óriási követőbárorral rendelkezik. Rácz kifejtette, korábban kedvelte leendő ellenfelét, de hatalmasat csalódott benne.

– Azt gondolom, hogy semmilyen hasonló dolog nem állja meg a helyét sem a médiában, sem ebben a sportágban.

Ennél jobban nem írhatja le a szememben önmagát senki sem. Ez igazán elmondja, hogy ő milyen ember.

– Hiába mondja, hogy nem ő írta ezeket a dolgokat, ő kiválogatta, kollázsba tette azokat a kommenteket, ami szerinte vicces volt – mondta a videóban.

Istenes utólag próbált magyarázkodni, mindhiába, ugyanis rajongói máris elpártoltak tőle.

– Mennyivel jobb lett volna, ha csak ennyi van benne, bocs, elbaszt@m! – osztotta meg a újból posztját, de már törölve belőle a gyűlölködő hozzászólást.

Istenes Bence törölte a gyalálzkodó posztot, és újra megosztotta a hozzászólásokat (Fotó: Instagram)

Az ügy óriási felháborodást váltott ki az emberekből

Sokak szerint Istenes túl messzire ment, és a történtek függvényében többen abban bíznak, hogy Jenő a ringben vesz revansot, és keményen kiüti Istenest. Az egyik internetes platformon szó szerint tajtékzik mindenki. Véleményüket pedig ezúttal sem hagyták magukban.

Én bírom Bencét, de ezzel most nagyon messzire ment. Ne mondja már, hogy “nem látta” a rasszista kommenteket.

– Ki veszi be, hogy átsiklott a “törpe cigányozáson” és egy “haverja” szólt. Légyszi. És még ő mondja, hogy Jenő akarja felfújni ezt most, mikor Bence mást se csinál, mint mindent felfúj a show kedvéért! De ha más teszi, az már nincs ínyére. Ezt most nagyon kár volt, mert tényleg egy szimpi figura, de szerintem agyára ment az egész Sztárbox – fogalmazta meg kemény véleményét egy rajongó, amihez többen csatlakoztak.

Ezt most nagyon elpaszta… És ez a bocsánatkérés sem jött össze.

– Nem is érzi egyáltalán, hogy ez milyen szinteken gáz, amit csinált. Azt gondoltam volna, hogy ennél értelmesebb – írta egy másik hozzászóló.

– Végtelenül nagy csalódás ez az ember. Már Schorbert JR-nál is hatalmas volt a pofája, amit akkor szintén megmagyarázott azzal, hogy szerinte a bokszolók csibészek és ez belefér. A probléma viszont az, hogy ő soha nem volt és nem is lesz bokszoló. Ott jajj de felfújták az ügyet a szülők, most meg jaj de felfúja az ügyet a Rácz Jenő. Na menjen a pics@ba. Menjen inkább zarándokolni, pont ahhoz ért, hogy kimeneküljön a szituációkból – foglalta össze valaki.

– Alig várom a vasárnapot. Legalább az egyik egy időre visszább vesz az arcából – olvasható egy másik vélemény.

– Eleinte értettem, hogy show része még volt is ami vicces volt, de már túltolta nagyon a biciklit… Picit várom, hogy Jenő összekócolja a beállított frizuráját. Nagyon bírnám ha kiütné - írja egy másik felháborodott követő.

Hiába magyarázkodik, elpároltak tőle a rajongói Fotó: Bors

„Most már mindkettőt van miért utálni”

Persze olyan vélemény is akad, ami szerint csupán reklámfogásról van szó, szimplán azért, hogy azokat is a tévé képernyője elé vonzzák, akik még nem hallottak a műsorról.

– Kell a hírverés, kell a nézettség.. Nem véletlenek ezek a dolgok.

Végre beindult a gépezet, amit akart a csatorna. Mindenki erről beszél, és ez bármit megér nekik.

– Sokan azt sem tudták eddig, hogy létezik ez a műsor, most már ők is ezt fogják nézni. Most már mindkettőt van miért utálni, van miért kedvelni. Totálisan bejött nekik ez a forgatókönyv. Meg kell nyerni a nézettséget vasárnap. Szerintem most sikerül nekik – olvasható a hozzászólások között.

Az ügy kapcsán nagyon kevés pozitív vélemény fogalmazódott meg, de akadt olyan személy is, aki teljesen másképp látja a történteket.

Szinte biztos vagyok benne, hogy valahogy tényleg átsiklott felette.

– Még ha ő maga rasszista is, elég régóta van a médiában, nem gondolom, hogy kitette volna szándékosan. Ennyire nem lehet hülye – kelt valaki Istenes védelmére.