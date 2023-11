Bréking: G.w.M jelentette be, hogy vége van

Ahogyan arról már beszámoltunk, G.w.M nemrégiben kórházba került. A depresszió tüneteit mutatta a gengszter rapper, majd megbetegedése után kórházban is tartották. Ezt az időszaot nagyon nehezen viselte Kulcsát Edina, aki már alig várta, hogy végre kijöjjön az intézményből, és újra együtt legyen a kedvesével. Márknak pihennie kellene, most azonban jött a hír, hogy ő erre fittyet hány. Hetekig depresszióban szenvedett, aminek következtében nemcsak felszedett 15 kilót, de a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt. Ezért most állandó szédülés, egyensúlyzavar, hányinger és levertség kínozza egyszerre... Ám ez nem tántorítja el sem őt, sem pedig feleségét attól, hogy ilyen állapotban álljon kamera elé, hiszen a nézőket ki kell szolgálniuk, ha már pénzt kértek a műsorért.

G.w.M az insta-sztoriban írta meg, hogy vége a láblógatásnak / Fotó: Istagram

A rappernek most pihennie kellene, és úgy volt, hogy emiatt a decemberi koncerteket is lemondja. Valamiből azonban mégis etetnie kell népes családját, így úgy döntött, mégis végig dolgozza a decembert. Márk a közösségi oldalán jelentette be, hogy vége van a láblógatásnak, ugyanis hatalmas energiával tér vissza.

Elkezdtem a rap lemezezemet és a slágereimet is kidobálom nektek. Az állapotom nem 100%, viszont nem tudok egy helyben ülni. Szétszedünk mindent, testvérkéim! A decemberi turnét letolom veletek

- írja a sztorijában.