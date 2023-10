Tóth Gabi megtörte a csendet, megható vallomást tett: "Én is ember vagyok, néha hibázom"

Rengeteg cikk született az utóbbi hónapokban Tóth Gabiról, illetve a mindenkit sokkoló hírről, hogy válik a férjétől, a jelenleg a Dancing with the Stars című műsorban versenyző Krausz Gábortól. Az énekesnő eddig nem igazán árult el részleteket arról, hogy miért döntöttek így, illetve az esetleges, ezzel kapcsolatos pletykákra sem reagált.

Tóth Gabi / Fotó: TV2

Úgy tűnik, hogy Tóth Gabi most bizonyos szempontból megtörte a csendet, ugyanis megérkezett az új dala, az Átkozott nyár, amit az elmúlt időszak érzései inspiráltak. Erre utal az is, hogy a híresség a bejelentő posztban is arról beszél, hogy ő is csak egy ember, és ő is szokott hibázni, de neki általában a szíve diktál.

Nem akarom mentegetni magam, én is ember vagyok, néha hibázom, de az igazság az, hogy nekem általában a szívem diktál.

Mindig is különc voltam, ez nem újdonság, ezért igyekeztem megtalálni azokat az embereket, akik ezt megértik és elfogadják.

Hiszem azt, hogy helyre tudom hozni, amit elrontottam , amiben hibáztam.

De, “ Ez vagyok én”!

Mindenhez két ember kell, nem csak rajtunk múlnak életünk fontos döntései.

Ezzel a dallal szeretném elmondani azt, amit eddig nem tudtam, vagy inkább nem akartam. Most úgy érzem, ennek is eljött az ideje.

A címadás nem véletlen, hisz azt üzeni, hogy az életünkben sajnos előfordulnak fájdalmas pillanatok, amiket nehéz megélni, viselni.

Ez a nyár kemény volt, de szerencsére az, amim van, az enyém, és nem veheti el tőlem senki.

Szeretek alkotni, énekelni, táncolni, szeretek szeretni és boldog lenni, és másokat boldoggá tenni!

Néha kívül találom magam a megszokott dolgokon, az írott vagy íratlan szabályokon, miközben pont a nyugalmat keresem, a békét.

– írta Tóth Gabi.

Akit érdekel az énekesnő legújabb dala, az itt meghallgathatja, illetve közben az egészen érzékire sikerült klipet is megtekintheti – az eddigi visszajelzések alapján nagyon tetszik a rajongóinak ez az őszinte, érzelmekkel teli szerzemény: