Durva: barátnője szeme láttára kezdtek ki a Sztárban sztár leszek! versenyzőjével

A Sztárban sztár leszek! új adása előtt - szokás szerint- egy extra videóval kedveskedtek a nézőknek: az online műsorvezető, Nagy Réka ezúttal egy "Én még sohasem..." nevű játékra invitálta a versenyzőket, melynek során Tasi Dávid egy múltbéli eseményt is felelevenített.

Tasi Dávid és Nagy Réka. Fotó: TV2 Play

Rögtön az első állításnál ("Én még sohasem keveredtem kellemetlen helyzetbe a konditeremben!") Dávid kénytelen volt beismerni, vele történt már hasonló, nem is egyszer. Az egyik ilyen alkalomnál épp az akkori barátnőjével ment el edzeni, amikor több másik lány is odajött hozzá, kérdezősködtek, mialatt fel sem tűnt nekik, hogy a fiú épp a barátnőjével van. Hozzátette, hogy ez a szituáció nem is igazán számára, sokkal inkább a kedvese számára volt kényelmetlen.

Nyilván neki az kellemetlen volt, hogy odajöttek és próbálkoztak

- mondta el az énekes.