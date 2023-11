"Értetlenül állunk a történtek előtt" – döbbenetes indokkal mondták le Bódi Gusztiék koncertjét

Csütörtök este rajongók ezrei gyűltek össze Érsekújváron, hogy Bódi Gusztival és Margóval bulizzanak egy jót, azonban erre végül nem került sor. A koncert szervezője ugyanis három órával a kezdés előtt lemondta a fellépést, a közönségnek viszont elfelejtett szólni erről. A Bódi család még próbálta menteni a menthetőt, ugyanis a Facebook-oldalukon jelezték, hogy nem lépnek színpadra, de sajnos még így is sokak lettek átverve...

Bódi Gusztiék fellépését három órával a buli előtt mondták le (Fotó: Markovics Gábor)

Szlovákiában lett volna egy fellépésünk, amit három órával a buli előtt mondott le a szervező...

– kezdte a Borsnak Guszti, aki már indulásra készen állt Margóval, mikor kiderült, hogy mégsem kell színpadra lépniük Érsekújváron. Mint kiderült, a fellépést azzal az indokkal töröltek, hogy az előadók nem írták alá a szerződést.

– Értetlenül állunk az eset előtt, mert arra hivatkozva sztornózták a bulit, hogy nem lett aláírva szerződésünk. Ez már csak azért érdekes, mert az úriemberrel legalább 50 eseményünk van lekötve, és ilyenre még sosem volt példa. Arra viszont sajnos igen, hogy a Bódi névvel akarjanak eladni egy bulit. Magyarán a mi nevünkkel csalták oda az embereket, eladták a jegyeket, majd lemondták a koncertet. Ez nem újdonság, előfordult már, hogy velünk harangoztak be egy bulit, majd elfelejtettek szólni a közönségnek, hogy mi ott sem leszünk. Most sem írták, hogy nem megyünk... – tette hozzá felháborodva az énekes, aki ennek ellenére nem tereli jogi útra a dolgot. Azt is elmondta, hogy miért...

„Mindenki elszámol majd a saját lelkiismeretével”

Gusztit természetesen nagyon bántja, hogy nem csak őket, de a közönséget is átverték a szervezők, azonban úgy véli, hogy a pereskedés nem vezetne ebben az esetben célra. Szerinte majd mindenki elszámol a saját lelkiismeretével.

– Korábban valószínűleg beleálltam volna egy ilyen pereskedésbe, de a mai fejemmel már nem fogok. Tény, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe kerültünk az úriember miatt, de ha ebbe is beleállok, akkor szinte az egész évet a bíróságon tölthetném az effajta átverések miatt. Abban is biztos vagyok, hogy más előadók nem fogalmaztak volna ennyire szépen, mint most én, de úgy vagyok vele, hogy mindenki elszámol majd a saját lelkiismeretével – szögezte le a zenész, akinek fia, Csabi is elmondta a véleményét a történtekről a Facebookon.