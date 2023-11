„Le vagyok döbbenve, miért kell ezt csinálni?” – Berki Krisztián édesanyja teljesen kiakadt Hódi Pamelára

Szívszaggató péntek vár ránk, ezen a napon kerül adásba a Frizbi TV YouTube csatornáján az a rész, amikor Hódi Pamela költözik be egy napra Hajdú Péterhez. Az egésznapos beszélgetés egyik legdrámaibb részlete – ezzel reklámozzák az adást – kétségtelenül az lesz, amikor Pamela elmeséli, hogy mi történt abban a lakásban, ahol másfél évvel ezelőtt az akkor 8 éves kislány, Natasa Zselyke megtalálta az édesapja élettelen testét...

2021-ben Berki Krisztián, Hajdú Péter és Berki Mazsi (Fotó: Keresztesi Balázs)

Hirtelen halál

2022 május 6-án reggel Berki Krisztián kislánya arra ébredt, hogy csörgött az édesapja ébresztője. Mivel Krisztián nem nyomta le, a kislány kimászott az ágyából, kinyitotta a szobája ajtaját és a nappaliba lépett... A nagyközönség ennyit tud arról a tragédiáról, ami a közismert celebbel, Berki Krisztiánnal történt. A kisportolt testalkatú hírességről senki sem gondolta volna, hogy betegeskedett, talán pont ezért volt annyira hihetetlen, hogy egyszer csak ez a nagy és erős férfi nincs többé. A halála körülményeiről számos teória született, a nyers valóságot viszont csak egyetlen ember tudja: Berki Mazsi, Krisztián özvegye, akinek hivatalból kiadták a boncolási jegyzőkönyvet. Mazsi a dokumentumban szereplő információkat nem kívánta megosztani a nyilvánossággal, Krisztián édesanyjának is csak a tragédia után egy évvel mutatta meg. Ami bizonyos, hogy a végzet olyan gyorsan érte el a sportolót, hogy arra sem volt ideje, hogy a telefonjához nyúljon, vagy segítségért kiáltson. Minden jel szerint pillanatok alatt meghalt.

Berki Krisztián hirtelen halt meg (Fotó: Végh István)

Mit látott a kislány?

Az akkori újságcikkek szerint Krisztián kislánya, amikor látta, hogy nagy a baj, megfogta az apja telefonját és jobb híján tárcsázta az utolsó számot, akivel Krisztián beszélt. Nati tőle kért segítséget... A celeb egyik jóbarátja volt az, aki villámgyorsan intézkedett, a mentők, a rendőrök, Nati édesanyja, Pamela, és a felesége Mazsi is perceken belül a helyszínen voltak. A többi pedig már történelem. Az ország másfél éve úgy tudja, hogy Natasa azt hitte, az édesapja csak alszik, ezért be is takargatta a testét, amíg oda nem ért a segítség, vagyis nem fogta fel, hogy halottat lát. De hogy ez tényleg így történt-e, az most kiderül: Pamela elfogadta Hajdú Péter meghívását a Frizbi TV YouTube csatornájára, ahol először mondja el a dráma minden részletét. Az ismert tévés így reklámozza az adást:

– Ő az egyik legnagyobb követőbázissal rendelkező magyar influenszer. Nem tagadja, hogy ismertségét volt párjának köszönheti. Sok mindenen ment keresztül az elmúlt években és még mindig keresi az útját. Eddig nem volt ereje hozzá, hogy beszéljen élete legnehezebb reggeléről, de most megtöri a csendet! Beköltözik hozzám: Hódi Pamela Premier: Péntek 19.00 csak a Frizbi TV YouTube csatornán!

Hódi Pamela elmondja, hogy pontosan mi történt (Fotó: Mate Krisztian)

Krisztián édesanyja kiborult

A hírről, hogy Pamela egy televíziós adásban mondja el annak a szörnyű napnak a történéseit, Berki édesanyja, Júlia asszony a lapunk munkatársától értesült. A gyászoló anyuka a hírtől teljesen összeomlott.

Elmondja a tévében, hogy mi történt? Akkor én is onnan fogom megtudni. Hiszen nekem még nem mondta el senki, hogy pontosan mi volt abban a lakásban...

– mondta lapunk megkeresésére, Krisztián édesanyja

Le vagyok döbbenve... miért kell ezt csinálni? Másfél éve elment a fiam, ő már nem tudja megvédeni magát és mégis mindig minden róla szól. Még most is. Jó lenne, ha végre békén hagynák!

– dohogott az édesanya, majd így folytatta:

Pamela szerint ezzel jót tesz a kislányának? Aki tud írni és olvasni... Nem gondol bele, hogy ezzel felkavarja újra a gyermek lelkét? Ezt a tragédiát úgysem heverjük ki soha. Sem mi felnőttek, sem az a szegény gyerek.

Berki Krisztián édesanyja képtelen feldolgozni a fia halálát (Fotó: Markovics Gábor)

Nem vagyok benne biztos, hogy megnézem az adást... Azt hiszem, nem tudom majd végighallgatni.

– tette hozzá.