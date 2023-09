Szinglik tánca: sorra szakítanak a Dancing with the Stars versenyzői

Októberben új fejezet kezdődik tíz híresség életében. Profi táncosok oldalán próbálja ki magát a Dancing with the Stars parkettjén Radics Gigi, Eszenyi Enikő, Sydney van den Bosch, Hunyadi Donatella, Király Linda, valamint Krausz Gábor, T. Danny, Csuti és Marics Peti. Felmerülhet a kérdés, hogy mit szólnak a párjaik ahhoz, hogy egy táncossal kell intim közelségben mozogniuk? Emiatt egyre kevesebb versenyzőnek kell aggódnia, ugyanis sorra szakítanak az indulók.

Az idei műsort akár át is nevezhetnék: a sok szakítás után joggal hívhatnánk Dancing with the Singles-nek is! (Fotó: Bors)

Sydney van den Bosch öt év után válik

A hét elején bombaként robbant a hír: öt év házasság után válik Sydney van den Bosch és focista férje, Egerszegi Tamás. A TV2 sikerműsorának Szerencselánya a hot! magazinnak úgy fogalmazott:

– Csak azt éreztem, hogy valami nem jó, és azon járt az eszem, hogyan lehetne megjavítani. De aztán rájöttem, hogy ezen már nem lehet javítani. Minden probléma esetén a megoldáson dolgozom, és ezen hiába dolgoztam – fogalmazott az egykori szépségkirálynő, aki Ádám Csaba szlovák Országos Bajnok oldalán táncolhatja ki magából szerelmi bánatát.

Sydney válása mindenkit meglepett. Most másik férfi karjában táncolva vigasztalódik. (Fotó: Bors)

Radics Gigi kislánya apukájával szakított

Nem Sydney az egyetlen női induló, akinek a szakítása váratlanul érte a közönséget. Radics Gigi mindig diszkrét volt a magánéletét illetően, kívülről úgy tűnhetett, a 27 éves énekesnő tökéletes harmóniában él hároméves kislánya, Bella édesapjával. Néhány hete azonban kiderült, ez csak a látszat: a színfalak mögött olyan problémákkal küzdöttek, amikre nem találtak megoldást, így a szakítás mellett döntöttek. Giginek újra kell építenie önmagát, ehhez pedig tökéletes ugródeszka a Dancing with the Stars, ami sokszorosan komfortzónáján kívül esik:

– Alapvetően én egy gátlásos nő vagyok, nem vagyok hozzászokva, hogy egy idegen pasi ilyen közel legyen hozzám – fogalmazott a Ripost kérdésére a csinos énekesnő, aki azt is elárulta: szülés óta harminc kilót fogyott, még furcsa érzés neki, hogy sokat mutató ruhákban kell majd kamerák elé lépnie.

Krausz Gábor zsonglőrködik az idejével

Giginek a táncpróbákat úgy kell alakítania, hogy elég ideje jusson kislányára is. Ezt tökéletesen átérezheti Krausz Gábor is, akinek a válása Tóth Gabitól – már szeptemberben kijelenthető – az év híre! Úgy tudni, a sztárséf magához is költöztette három és fél éves kislányukat, Hannarózát, így neki is sakkoznia kell az időbeosztásával.

Próbákra pedig szüksége van, a sztárversenyzőket leleplező sajtóeseményen a Borsnak így fogalmazott:

− Annyira vakon vagyok, hogy a táncstílusokat sem ismerem, jöhet bármi! Először az első show-nak a táncát szeretnénk elsajátítani, aztán ha továbbjutunk, akkor latolgatjuk a további esélyeket. Abszolút félelem nélkül megyünk neki a versenynek, pedig akárhogy nézzük, mindenki színpadi ember, színész vagy zenész… és a Csuti! − viccelődött.

Krausz Gábor új terepen próbálja ki magát (Fotó: Bors)

Csuti nemrég vált, azóta újra szerelmes

S ha már Csuti került szóba: polgári nevén Szabó András, üzletember, szintén nem olyan régen vált el! Kulcsár Edinával jó ideje küzdöttek a kapcsolatuk megmentéséért, amire végül tavaly került jogilag is pont. Csutira azóta rátalált a szerelem az egykori Miss Balaton döntős, Sudár Bianka személyében. Úgy fest, bomlanak érte a nők, elmondása szerint ugyanis Dancing-beli tanára, Tóth Katica kifejezetten őt akarta táncpartnerének.

T. Danny állítólag szakított

T. Danny szerelmi életével kapcsolatban csak találgatásokat lehet olvasni. A 24 éves rappert a csinos modellel, Kecskés Enikővel boronálta össze a közvélemény még tavaly év elején. Olyan jelekre apelláltak, mint hogy Enikő karkötőjén egy D és egy E betűt formáló medált láttak fityegni, illetve bulikban de még az állatorvosnál is együtt látták a párost. Bár ők sosem erősítették meg a kapcsolatukat, a pletykák most épp a szakításukról szólnak. Enikő ugyanis egy üres polcrendszer összeszerelésében kért segítséget, ami (szét)költözésre utalhat! Dani most mindenesetre teljes erőbedobással készül a táncos műsorra.

Marics Peti szerelmi élete is kérdéses

Marics Petiről talán csak a legközelebbi ismerősei tudhatják, hogy ő is a szingli férfiak táborát erősíti vagy sem. Tóth Andi és a VALMAR zenekar oszlopos tagja március végén tálalt ki a szakításáról, ezután nem sokkal pedig Kovács Gyopár színésznővel hozták hírbe Petit. Míg az énekes sosem reagált ezekre a híresztelésekre, Gyopár többször kiakadt, amiért a karrierje helyett a szerelmi életén csámcsog a média. Akárcsak T. Danny esetében, Petivel kapcsolatban is csak az internetezők kommentjeire alapozhatunk: legutóbb például valaki arról számolt be, hogy egy titokzatos szőke lánnyal látta Petit randihelyzetben, így nem kizárt, hogy ő is frissen szakított előző barátnőjével.