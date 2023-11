Amióta szingli anyuka lett Radics Gigi, sokkal bevállalósabb – Videó

Bombaként robbant augusztusban Radics Gigi bejelentése: elválnak útjaik gyermeke édesapjával. A gyönyörű énekesnő bár kudarcnak érezte a szakítást, de nem ijedt meg, tudta, hogy családja most is, ahogy mindig, mindenben segítségére lesz. Szüksége is van rájuk mostanában is, hiszen minden szombaton fantasztikus produkciókat mutat be partnerével, Baranya Dáviddal a Dancing with the Stars táncparkettjén.

Radics Gigit felszabadulttá tette a táncos műsor Fotó: SZL / Metropol

Levetkőzte gátlásait a parketten Radics Gigi

Radics Gigi korábban többször beszélt arról, hogy mennyire szégyellős. Pedig énekesnőként vállalt már be merészebb ruhákat, de miután megszületett kislánya, visszavett a vagányabb stílusból. De aztán jött a DWTS, amibe terápiás jelleggel vágott bele és a sztáranyuka egyre felszabadultabb lett. Minden táncukban jól látszik, hogy már nem feszeng, a szűk, kivágott, feneket alig takaró színpadi show ruhákban komfortosan érzi magát.

A műsor extra videójában azt is elárulta: bizony újabban ő is küld tűz emojit a közösségi oldalán.

Igen, én szoktam küldeni mostanában valakinek az instagrammjára, az már más kérdés, hogy reagál-e… Na szóval van olyan, hogy küldök, de miért ne? Szingli vagyok!

– mondta Baranya Dávid kérdésére.

A Bors is megkérdezte erről az énekesnőt.

– Ahogy el is mondtam, nyilván küldök. Azt nem mondtam el kinek, vagy kiknek és miért, de szeretem használni. Egyébként barátaimnak, pályatársnőimnek is szívesen küldök egy-egy dögös képre, vagy egy kliprészletre, szerintem a tűz emoji sok mindent kifejez, nem kell rögtön félreérteni – tette hozzá Gigi.