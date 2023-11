Nánási Pál kamerája előtt Radics Gigi gátlásai szerteszét foszlottak

Radics Gigi terápiás jelleggel vágott bele a Dancing with the Stars nyújtotta kalandba néhány hónappal ezelőtt. A mozgásforma gyógyító erejét már az első élő show-ban érezte, a Borsnak pedig most elárulta, nyoma sincs korábbi gátlásainak. Sőt, vonalaival annyira megbarátkozott, hogy még Ördög Nóra fotóművész férje, Nánási Pál kamerája elé is beállt, igencsak lengén öltözve.

Radics Gigi hétről hétre felszabadultabb a parketten (Fotó: Szabolcs László)

Tovatűntek a gátlások

– Ahogy a Dancing with the Stars megérkezett az életembe, a gátlásaim úgy foszlottak szerteszét. Mondják, hogy a tánc gyógyír, és ez tényleg így van. Ahogy megszólal a zene és táncolunk, nem érdekel már, hogyan áll a ruha, milyen a frizurám vagy a sminkem, mi látszik majd a testemből, ki mit gondol, egyszerűen csak jól érzem magam. Abból szűröm le, hogy változtam, hogy szívesen nézem vissza a produkcióinkat – nyilatkozta a Borsnak a korábban szégyellős énekesnő, aki nemrég kirobbanó magabiztossággal állt Nánási Pál kamerája elé.

„Jól érzem magam a bőrömben"

– Megmutattam egy fotót a közösségi oldalamon, amit Nánási Pali készített. Óriási kihívás volt nekem, hiszen Kiss Márk stylist segítségével egy olyan oldalam került kamera elé, amit azelőtt nemigen mutattam eddig. Ez így most egyensúlyban van a műsorban látottakkal azt hiszem, jól érzem magam a bőrömben – ismerte el a csinos énekesnő, aki korábban elárulta: szülés óta 30 kilótól szabadult meg.

Legerősebb produkciójukra készülnek

Gigi hozzátette, színpadi emberként hozzászokott a pörgéshez, a szerepléshez, a TV2 táncos showműsora azonban sosem tapasztalt kihívás elé állította mind testileg, mind lelkileg.

– Bevallom, nagyon fáradt vagyok, testem és lelkem is igényelne már egy nagyobb pihenést és feltöltődést. A folytonos izomláz, az egyre sűrűsödő pörgés reggeltől estig, az anyai teendőim és mellette az egyéb dolgaim összehangolása most nem könnyű feladat. Mióta édesanya lettem, már hagyok időt a megpihenésre és a lazításra is. Mindenesetre nagyon várjuk a szombat estét Dáviddal, mert szerintem ez lesz az a táncunk a műsorban, amire később mondhatjuk majd, hogy az egyik legjobb produkciónk volt.

Gigi és Dávid az eddigi legerősebb produkciójára készül (Fotó: Bors)

„Megvan az összhang"

Az est tematikája az „Egyéjszakás kaland”, ami érdekes csavar a műsorban: egy-egy tánc erejéig egy másik profi táncossal egészül ki az összeszokott páros. Gigi és Baranya Dávid kettőséhez Bődi Dénes csatlakozik:

– Bevallom számomra abszolút szokatlan szituáció lesz ez a felütés, de odateszem magam, megígérem. Dénessel megvan az összhang, szerintem szuper lesz a hármasunk! – ismerte el Gigi, aki biztos benne, hogy kamatoztatja majd a műsorban tanultakat:

– Abszolút lesz utóélete a táncnak a művészetemben: kaptam egy olyan erőt, egy számomra új kifejezési formát az elmúlt hónapokban, amit be fogok tudni építeni az életembe. A saját klipjeimet az utóbbi években már többnyire én rendezem és már van is ötletem hogyan lehetne beépíteni a táncot kicsit mélyebben mint eddig, de ez még legyen meglepetés.