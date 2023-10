Tóth Andi ráfordult a Halloweenre: egymásnak ugrottak a rajongók

Az énekesnő jó másfél héttel Halloween előtt ráfordult az ünnepre és – szemmel láthatóan egy vizuális effektet bevetve – „rémisztő” átalakuláson ment keresztül. Erről tanúskodnak az Instagram-oldalára feltöltött képek. A kommentekből pedig jól látszik: bármit is csinál Tóth Andi, azzal megosztja az embereket.

Fotó: Nagy Zoltán

Volt, akinél a Halloween verte ki a biztosítékot, másnál a smink – elképesztő hozzászólások lepték el Tóth Andi Instagram-oldalát.

„Ezt a hülyeséget nem kell ünnepelni (Halloween)”

– jegyezte meg valaki.

„Magánügy, mindenki azt ünnepel, amit akar.”

– érkezett egy rajongótól a válasz a hozzászóláshoz.

Más azt írta:

„Jó lett a smink, de mi nem tartunk hallowent, ill. én biztos nem. Utálom ezt a tökölést”

„Ez aztán halloweeni smink! Ezt ki fogom próbálni... Olyan gyönyörű vagy”

– lelkendezett Andi kedvelője.

„Nem értem, ilyenkor mi van a nőkkel?”

– tette fel a költői kérdést valaki.

„Milyenkor? Hogy kifestik magukat? Ez a nő tényleg bármit csinálhat... Fejre is állhatna, akkor is lesznek ilyen megkeseredett kommentelői, mint amilyen Te vagy. Ez a Magyarország tényleg vissza van maradva elég kemény szinteken, ha már egy arcfestés is ennyire megbotránkoztató egyesek számára.”

– csattant ki egy rajongó.

„Mindegy mit csinálsz az arcoddal, így is gyönyörű vagy. Neked még ez is jól áll!!!”

– bókolt Andi lelkes híve.

„Ez nem jó”

– reagált valaki röviden.

„Nagyon vagány, csábító”

– fejezte ki tetszését egy újabb kommentelő.

„Nem vagy normális”

– fanyalgott egy hozzászóló.

„Gratulálok, sikerült megint extravagáns stílust kreálnod. Mindig tudtam, nagyon tehetséges vagy”

– dicsérte Andit egy követője.

Neked hogy tetszik Tóth Andi két új fotója?