Újabb balhéba keveredett Tóth Andi!

Talán nem túlzás azt állítani, hogy kilenc évvel ezelőtt egy egész ország zárta a szívébe a rocker külsejű, bájos, tizennégy éves kislányt, Tóth Andit, amikor először meglátták őt a színpadon. Lehengerlő tehetsége az első pillanattól kezdve a napnál is világosabb volt, és azt sem a károgók, sem Andi népes ellentáborának tagjai nem vitatják, hogy a hangi adottságai, az előadói képességei miatt arra is volna esélye, hogy világsztár legyen. Nemegyszer mutatta már meg a színészi kvalitásait is: játszott színházban és számos sorozatban is, és ezekben a feladatokban is brillírozott. Nem beszélve arról, hogy a Dan­cing with the Stars legutóbbi évadában is magabiztosan menetelt a győzelemig. Úgy tűnik, nincs olyasmi, amibe ha belekezd és szívvel-lélekkel, odaadóan csinál, ne válna arannyá.

Tóth Andi tehetségéhez kétség sem férhet, de más problémák adódtak vele (Fotó: hot! magazin)

Tóth Andi körül sorjáznak a botrányok

Ám a közmondás, miszerint minden éremnek két oldala van, Andira is tökéletesen illik. Miközben fantasztikus tudásától elalélnak a rajongói, a balhékból is kiveszi a részét – hol szántszándékkal, hol akaratlanul. A nevét belekeverték már drogbotrányba is, azonban máig nem állítható az, hogy bármi köze lett volna a kábítószerhez.

− Vannak pillanatok, amikor szíven tudja ütni az embert egy-két vélemény.

Senki sem örül annak, ha rosszat mondanak róla, de úgy érzem, hogy ez most nekem egy pláne borzasztó időszak ebből a szempontból. Mióta összehoztak ezzel a botránnyal, én vagyok a közellenség.

Ha elmegyek énekelni, azért, ha táncolni, azért, ha nem teszem ezeket, akkor meg azért – mesélt korábban a Borsnak a botrányokról.

De más problémás ügyekbe is keveredett már: káromkodik a közösségi oldalán, a követői számára az alkoholfogyasztást hirdeti, nemrég pedig Köllő Babettbe állt bele páros lábbal, vele is összerúgva a patkót. Sokan visszásnak tekintik ezeket a tetteket, azonban Andi vitathatatlan tehetsége, munkához való hozzáállása mindig elnémítja a negatív hangokat.

Lemondott forgatási napok

Épp ezért volt meglepő az a biztos forrásból származó információ, amely a napokban érkezett a hot! szerkesztőségébe. Úgy tudjuk ugyanis, hogy a TV2 Hazatalálsz című sorozatának forgatásai nem zajlottak zökkenőmentesen – méghozzá Andi miatt.

A Hazatalálsz című sorozat forgatása a napokban ért véget (Fotó: TV2)

– Többször is, talán összesen négyszer veszélyeztette a forgatást azzal, hogy előző nap késő este mondta le a forgatási napot, a menedzsere útján, betegségre hivatkozva. Ezzel jelentős anyagi hátrányt okozott a produkciónak. Olyan is megtörtént, hogy az íróknak egy éjszaka alatt kellett újraírniuk a forgatókönyvet, hogy a másnapi forgatási nap ne maradjon el teljes mértékben Andi miatt. Néhány stábtagot annyira megviselt a szituáció, az Andi okozta létbizonytalanság, hogy elsírták magukat – ecsetelte a hot! magazinnak egy, a neve elhallgatását kérő informátor.

Úgy tudjuk, hogy meg is lett a következménye az eseteknek: tekintettel a többi munkatársra, a produkció elhatározta, hogy Andinak a fentiek miatt távoznia kell a sorozatból. Még válogatást is tartottak a karakterére, ám végül úgy döntöttek, hogy mégis Andival fejezik be a sorozat fennmaradó forgatási napjait.

Természetesen a magazin megkereste a TV2-t is, hogy kommentálják értesüléseinket.

– A Hazatalálsz stábja a napokban befejezi/befejezte a forgatást. Tóth Andi, ahogy a korábbi évadban is, mellékszereplőként tűnik fel a sorozatban, és a produkció mindent jelenetet leforgatott vele, amit tervezett – reagált a megkeresésre a csatorna.

Sikersorozat sztárparádéval A 2023-ban indult széria szereplői között rengeteg, a televízióból is ismert színészt találunk, Hajmási Dávidtól, Törőcsik Franciskán át, Jaskó Bálintig. De nem is ezért rendelte be a folytatást a csatorna, hanem azért, mert masszív rajongótábor alakult ki a produkció körül.