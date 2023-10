Tápai Szabina csak úgy ragyog a válása után

Az év elején robbant a bomba, hogy Tápai Szabina 10 év és három gyerek után elválik férjétől, Kucsera Gábortól. Az ex-sportolók sosem rejtették véka elé a problémáikat, és habár megrendíthetetlennek tűntek, számukra is véget ért a nagy szerelem. Szabina most bevallotta, egyáltalán nem volt sétagalopp az utóbbi időszak.

Tápai Szabina csak úgy ragyog válása óta. / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az ember életében mindig vannak hullámvölgyek, ezért megpróbáltam ezt is jól kezelni.

- nyilatkozta mosolyogva a Tények Plusznak. A három gyermekes édesanya csak úgy sugárzott a boldogságtól, kiegyensúlyozott volt, és szinte ragyogott a kamerák előtt.

Egy ismerősük szerint a válás jót tett mindkét fél számára.

Jó viszonyba kerültek a Gáborral. A döntés meghozatala után intelligensen, és nagyon szépen bántak egymással. Hála istennek szent a béke.

- nyilatkozta róluk. Lehet ez a lelki boldogság az oka annak, hogy Szabinának az anyaság, és egyéb teendő mellett arra is van most ideje, hogy egy új projektbe kezdjen: egy élő kibeszélő műsort fog vezetni. Rendkívül várja már, újdonság lesz számára. Szerelemprojektként tekint rá, és úgy érzi, kiteljesedhet benne.

Ezek mellett a válás óta tudatosan figyel egészségügyi és mentális állapotára is. Mivel három gyereke mellett túl sok ideje nincs önmagára, így preventatív jellegű arckezelésekre jár, és nagy szerelmese a testkezelésnek is, amivel a mozgást is helyettesíteni tudja. Elmondta, hogy most rendkívül jól érzi magát a bőrében, és ezzel próbál példát mutatni másoknak is, miszerint sportolóként és anyaként is meglehet találni azt a tudatos életmódot, amivel a legjobb formánkat érhetjük el. Szabina szerint a lényeg: