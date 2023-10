Szuperképességéről vallott T. Danny és Marics Peti – videó

Szombat este megtudhattuk, hogy táncol Krausz Gábor, Marics Peti és a Dancing with the Stars többi táncosa! Még a nagy nap előtt azonban a Bors megkérdezte néhányukat: mi az a szuperképesség, ami nemcsak az első adáson lendíti túl, de akár a döntőig is repítheti őket.

„Most nem tervezem eltörni a lábamat"

Marics Peti szereplése kissé kérdéses volt, tekintve, hogy nyáron a VALMAR nagykoncertje közben egy rossz mozdulat következtében eltörte a bokáját! Lapunknak nevetve elárulta:

– Most nem tervezem az első pillanatban eltörni a lábamat.

Csinálgatom a gyógytornát is... Csinálgatom... Kevesebbet, mint kéne, de oda fogok figyelni rá.

Szerencsére jó úton haladok ahhoz, hogy 100%-os legyen a lábam, de a Dancing alatt le lesz rögzítve. Figyelünk rá, hogy ne történhessen baj – bizakodott Peti, akinek épségéről Stana Alexandra gondoskodik. De mivel kompenzálják, hogy ne álljon gyenge lábakon a produkciójuk?

– Mindketten pörgős személyiségek vagyunk, pozitívan látjuk az életet, szeretünk élni, vidámak vagyunk – sorolta lapunknak Szandi a sztárpárokat leleplező sajtóeseményen.

Lábában bízik T. Danny is, aki szerint az ő szuperképessége a magasságában rejlik. Profi táncpartnere, Lissák Laura biztos benne, hogy 200 centiméteres párja minden emelést végre tud majd hajtani!

Lindát a szíve, Csutit a sportmúltja segíti

Király Lindát a szíve repítheti adásról adásra, így vélekedett profi táncpartnere, Suti András!

– A szíve és lelke, az a fantasztikus ember, akit a személyében megismertem, ki fog jönni a táncban is – méltatta az első adás előtt a férfi az aranytorkú énekesnőt, aki pedig azt állítja, András személye már önmagában kulcs a győzelemhez.

Csuti a futball szerelmeseként vérbeli sportemberként állt neki ennek a kihívásnak is.

– Az van, hogy egyáltalán nem foglalkozunk másokkal. Magunkra kell koncentrálni: hogy meglegyen a ritmus, a lépések – sorolta Csuti, akinek ez a szemléletmódja az erőssége.

Krausz Gábort lezser hozzáállása segítheti túl az elkövetkező adásokon!

Annyira vakon vagyok, táncokat se ismerem, jöhet bármi, átmegyünk rajta

– szögezte le a sztárséf.

A lányok: Sydney van den Bosch és Radics Gigi a fegyelemben és kitartó gyakorlásban hisz: mindketten azt vallották, hogy a próbák során annyiszor futnak neki egy-egy mozdulatsornak, amíg tökéletes nem lesz.

Ha a versenyzők szájából is hallani akarod a szupererejüket, nézd meg a videónkat!