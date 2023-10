Minden eddiginél dögösebb lesz a Sztárban Sztár leszek! bombázója

Halász Rebeka múlt vasárnap nem kevesebb mint hat órát töltött azzal, hogy a megszólalásig hasonlítson Cee Lo Greenre, a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának negyedik élő show-jában.

Halász Rebeka teljesen eltűnt a maszk mögött Fotó: MG

Csak az tartott három és fél óráig, hogy a szőke szépségre ráapplikálják a félelmetesen élethű maszkot, ami alatt Rebeka gyakorlatilag megszűnt létezni. Talán még a legközelebbi hozzátartozói sem ismertek volna rá!

Érdekes kritikát kapott

Rebeka produkciója után Majka érdekes gondolatot fogalmazott meg. A Mester szerint ugyanis a fiatal lány sokkal felszabadultabb és magabiztosabb volt úgy, hogy 2,5 percre megszűnt nőnek lenni, és teljesen elveszett a karakterben.

A Bors az élő adás után kíváncsi volt rá, hogy Rebeka hogyan fogadta a kritikát.

– Elbújtattam a női karaktert az előadóban, úgy érzem, hogy teljesen Cee Lo Green tudtam lenni. Valamilyen szinten igaza van Majkának, még küszködöm azzal, hogy önbizalomhiányos vagyok, ha egy dögös női karaktert kell alakítanom a színpadon, hiszen a való életben is visszahúzódóbb személyiség vagyok. Jobban szeretek a háttérben lenni, ezért néha a színpadon is akadnak nehézségeim azzal, hogy megéljem a nőiességemet. Viszont most megígérhetem, hogy egy száznyolcvan fokos fordulatot fogok venni, és minden eddiginél magabiztosabb leszek a színpadon – árulta el a Borsnak Rebeka, aki a vasárnapi élő show-ban a világ egyik legvonzóbb énekesnőjét, Kelly Rowlandet fogja alakítani a színpadon, és már nagyon várja, hogy előhozza magából a dögös vadmacskát.

Nehéz elhinni, de Rebeka önbizalomhiánnyal küzd Fotó: MG

A Sztárban Sztár leszek! előtt szakított

Rebekának talán azért is van most kicsit kevesebb önbizalma, mert közvetlenül a tehetségkutató középdöntője előtt szakított vele a vőlegénye, felbontották a jegyességet, a váratlan bejelentés pedig szíven ütötte a fiatal tehetséget.

A szakítás előtt is voltak önbizalomproblémáim, szóval én a hétköznapokban sem vagyok az a teljesen magabiztos lány.

Sokszor szoktam kikérni mások véleményét és érdekel az is, hogy mit gondolnak rólam mások. Még valahogy jobban el kell engedjem magam. A szakítás is rombolta az önbizalmam, mert nagyon szíven ütött – vallott őszintén az énekesnő, aki pont akkor ment szét jegyesével, amikor a legjobban kellett a támogatása.