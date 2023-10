Köllő Babett nem hagyta szó nélkül: Tóth Gabi keres pasit a Sztárban Sztár leszek! bombázójának – Videó

Erről a témáról nem szívesen beszélek, de igen, engem márciusban eljegyeztek, majd a középdöntő előtt közös megegyezés alapján szétmentünk, amit ő kezdeményezett. A szakítás előtt is voltak önbizalomproblémáim, szóval én a hétköznapokban sem vagyok az a teljesen magabiztos lány. Sokszor szoktam kikérni mások véleményét és érdekel az is, hogy mit gondolnak rólam mások. Még valahogy jobban el kell engedjem magam. A szakítás is rombolta az önbizalmam, mert nagyon szíven ütött