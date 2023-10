Tóth Gabi jobban van, de a versenyzőinek nélküle kellett felkészülniük

Tóth Gabi már múlt vasárnap nem érezte teljesen jól magát a Sztárban Sztár leszek! élő adásában, a torkát fájlalta, de bízott benne, hogy pár nap alatt rendbejön. Sajnos nem lett igaza. A mandulagyulladásából tályogos sebek keletkeztek a torkán, amitől iszonyú fájdalmai vannak, kórházba került.

Tóth Gabi mandulagyulladása súlyosra fordult (Fotó: Bors)

Eltűnt Tóth Gabi, mindenki aggódott érte

A bajt csak fokozta, hogy csütörtökön egy pár órán keresztül a TV2 szerkesztői sem tudták elérni telefonon az énekesnőt, így még az is bizonytalanná vált, hogy egyáltalán ott lesz-e a vasárnapi élő adásban, ahol egyébként még két versenyzője van játékban.

– Ahogy azt a nézők a múlt vasárnapi Sztárban Sztár leszek! adásban láthatták, Tóth Gabi súlyos mandulagyulladással küzd, ami azóta sajnos még rosszabb lett. Erről néhány napja posztolt is az Instagramján az énekesnő, hiszen legújabb dalának premiérjét is le kellett mondania. Gabi a vasárnapi adás után rögtön kórházba ment, hogy megvizsgálják és elkezdjék az orvosi kezelést, amelynek leszervezésében a TV2 is maximálisan Gabi mellett áll és segíti. A torkán lévő tályog azonnali orvosi beavatkozást igényelt, a kezelések folyamatban vannak, de Gabi azt ígérte, ő is mindent megtesz azért, hogy vasárnap ott ülhessen az élő adásban. A csatornától folyamatosan tartjuk vele a kapcsolatot, viszont mivel az elmúlt fél napban nem érték el az énekesnőt, bizonytalanná vált, hogy valóban ott tud-e lenni vasárnap. Az utolsó információk szerint nagy fájdalmai vannak – írta a TV2 sajtóosztálya csütörtök délután a közleményében.

Mestertelenül

A Sztárban Sztár leszek! versenyzői hétközben a mestereik segítő támogatásával készülnek a vasárnapi élő adásokra, ez azonban most nem adatott meg, Oláh Vivien és Halász Rebeka csak a próbák előtt tudták meg, hogy Gabi nem tud most személyesen a segítségükre lenni. A két versenyző egy videóüzenetet kapott Gabitól, aki elnézést kért a lányoktól azért, mert nem tud jelen lenni, de a távolból küldi nekik az erőt. Hogy ez mire lesz elég a következő élő adáson, majd meglátjuk, ahogy valószínűleg az is csak ott fog kiderülni, hogy Tóth Gabi lesz-e olyan állapotban, hogy vállalja a szereplést.